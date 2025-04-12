La Quimera: новий шутер від творців Metro Exodus виходить 25 квітня

Розробники La Quimera зі студії Reburn розповіли в інтерв’ю Wccftech нові подробиці про гру.

За словами авторів проєкту, La Quimera почали створювати ще у 2020 році. Одразу після завершення роботи над Metro Exodus. Тоді студія ще називалася 4A Games Ukraine, а 2025 року її перейменували на Reburn.

Латинську Америку обрали місцем дії, бо це «неймовірне змішання культур і багатих історичних шарів». Оскільки сюжет гри розгортається в майбутньому, у розробників є величезна творча свобода при створенні світу гри.

La Quimera – це гра зі ставкою на сюжет. Шутер зробили лінійним, але деяка свобода дій все-таки буде. Розробники говорять про секретні області та додаткові зони, які можна буде відкрити під час проходження, а можна і пропустити.

У досвідчених геймерів проходження сюжету займе приблизно п’ять годин. Грати можна буде одному або в кооперативі. Кількість ворогів і завдана ними шкода залежатимуть від кількості гравців у сеансі. При цьому кожен геймер зможе вибрати свій особистий рівень складності.

Що стосується технологій, гру створюють на рушії Unreal Engine 4. Він дає змогу видавати хорошу картинку, водночас розробники прагнуть все оптимізувати для кращої продуктивності. У шутер додали підтримку DLSS і FSR, але поки не найостанніших версій.

La Quimera вийде в Steam 25 квітня. Гру продаватимуть за 30 доларів. У майбутньому можливий реліз на консолях. Також розробники планують розвивати La Quimera на основі відгуків геймерів.