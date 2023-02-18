Не відкладайте будильник на 10 хвилин: вчені застерегли від досипання

Більшість людства починає свій день з дзвінка будильника. Але спокуса проігнорувати перший сигнал занадто велика, тому багато хто користується священним привілеєм поспати ще 10 хвилин. Здавалося б, нічого поганого у такому рішенні немає, проте експерти з цим не погоджуються.

У ході експериментів дослідники виявили одну закономірність. Якщо людина знову засинає майже відразу після пробудження, мозок ініціює новий цикл сну, який триває 75-90 хвилин. І якщо розірвати цей цикл раніше часу, то при пробудженні людина почуватиметься куди більш втомленою і сонною, ніж могла б бути, якби прокинувся відразу.

Власне, це і відбувається з багатьма людьми майже щоранку. Вони чують будильник, прокидаються, переносять наступний сигнал на 10 хвилин і знову засинають, починаючи новий цикл сну. І наступний дзвінок будильника розриває цей цикл. Людина прокидається і почувається розбитою. Тому щоб ваш ранок здавався менш болісним, краще вставати по першому дзвінку.