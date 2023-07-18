На картині 160-річної давнини виявили жінку, яка тримає “смартфон”

Існує картина «Очікувана», датована 1860 роком, на якій, на думку багатьох прихильників теорій змови, зображено жінку, яка тримає в руках смартфон. Після того, як твір набув популярності в інтернеті, він викликав безліч дискусій. Хтось називає його доказом подорожей у часі, підтвердженням, що історія сфальшована величезними корпораціями, або зовсім пов’язує все це з ілюмінатами. Але правда, зрозуміло, є набагато приземленішою.

Дійсно, при побіжному погляді на жінку, яка дивиться вниз на складені руки, легко припустити, що вона тримає в них телефон. Але оскільки малюнок було створено у 1860 році, таких пристроїв на той час просто не існувало. Та й навряд чи його автор, австрійський художник Фердинанд Георг Вальдмюллер зміг передбачити майбутнє зі 100% точністю.

Джеральд Вайнполтер, генеральний директор арт-агентства Austrian Paintings, коментуючи спекуляції щодо картини, заявив, що тлумачити цей предмет як смартфон не має сенсу. «Дівчина на цій картині не грає зі своїм новим iPhone X, а йде до церкви з невеликим молитовником у руках. У ті часи це було цілком нормально» – каже Вайнполтер. Поява та масове поширення нових технологій сильно змінило наше сприйняття людей у ​​певних аспектах. Подібні обговорення кілька років тому були довкола відео з 1928 року, де нібито можна побачити, як мандрівник у часі розмовляє телефоном. Правда тут теж виявилася простіше, ніж усі очікували – чоловік тримає в руках слуховий апарат Siemens Phonophor, що зовні відрізняється від сучасних пристроїв. Ця модель вийшла в 1913 році і стала першим по-справжньому широко використовуваним слуховим апаратом людьми з порушеннями слуху.