BYD Tang EV третьего поколения поступил в автосалоны: 691 к. с., запас хода 850 км и пневмоподвеска

Первые экземпляры BYD Tang EV третьего поколения уже начали поступать в дилерские центры в Китае. Официальная презентация новинки ожидается в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, однако основные технические характеристики уже известны благодаря документам китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). Как сообщает CarNewsChina, новый кроссовер существенно отличается от предшественника не только внешним видом, но и конструкцией.

Главным изменением стал переход на специализированную платформу для электромобилей. Предыдущие поколения Tang EV использовали архитектуру, созданную с учётом автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Теперь BYD полностью пересмотрела компоновку машины, увеличила колёсную базу и заменила семиместный салон на более просторный пятиместный.

Мощность 691 к. с. и зарядка за считанные минуты

Новый BYD Tang EV будет предлагаться с задним или полным приводом. Базовая заднеприводная модификация оснащена электродвигателем мощностью 300 кВт (408 к. с.), тогда как полноприводная версия дополнительно получила передний двигатель мощностью 215 кВт. Суммарная мощность двух двигателей достигает 515 кВт, или 691 к.с., а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Для сравнения: у предыдущего поколения ограничение скорости составляло 180 км/ч.

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Электромобиль будет оснащаться литий-железо-фосфатными аккумуляторами Blade второго поколения емкостью 88,7 и 105,8 кВт·ч. В зависимости от модификации заявленный запас хода по китайскому циклу CLTC составит:

730 км — заднеприводная версия с меньшей батареей;

— заднеприводная версия с меньшей батареей; 850 км — заднеприводная версия с более ёмкой батареей;

— заднеприводная версия с более ёмкой батареей; 830 км — полноприводная модификация.

В то же время показатели CLTC, как правило, более оптимистичны, чем результаты европейского цикла WLTP, поэтому реальный запас хода может быть заметно меньше.

Еще одной особенностью станет поддержка сверхбыстрой зарядки. По заявлению BYD, новая высоковольтная система позволяет зарядить аккумулятор с 10% до 70% всего за пять минут, а до 97% — примерно за девять минут. Таких показателей можно достичь только при соответствующих условиях и с использованием совместимых мощных зарядных станций. Независимых результатов тестирования пока нет.

Двухкамерная пневмоподвеска и новый салон

Длина BYD Tang EV увеличилась до 5045 мм, ширина составляет 1980 мм, а колесная база достигла 2950 мм — на 130 мм больше, чем у предшественника. Увеличенные габариты позволили сделать второй ряд более просторным: по информации производителя, пассажирам доступно более метра пространства для ног. Задние сиденья также получили электрорегулировку наклона спинок до 130 градусов, откидные столики и крепления для дополнительных аксессуаров.

Заметно изменилась и передняя панель. Вместо привычного для BYD поворотного планшета установили широкий 30-дюймовый дисплей с горизонтальной ориентацией. В качестве опции покупателям предложат 35,4-дюймовый экран, расположенный вдоль нижней части лобового стекла. В центральной консоли предусмотрен даже компактный компрессорный холодильник, который может охлаждать и подогревать напитки.

Одним из главных технических нововведений стала подвеска DiSus-A. Она сочетает в себе двухкамерные пневматические элементы с адаптивными амортизаторами и позволяет изменять жесткость и дорожный просвет в зависимости от условий движения. Спереди установлена независимая двухрычажная подвеска с алюминиевыми компонентами, а сзади — пятирычажная конструкция.

Кроссовер также получил комплекс помощи водителю DiPilot 300, известный в Китае под названием God’s Eye B. В его состав входят лидар на крыше, камеры и радары, которые обеспечивают работу ассистентов для движения по автомагистралям и городским дорогам, а также автоматическую парковку. При этом это система помощи водителю, а не полноценный автопилот, позволяющий оставлять автомобиль без контроля.

Сколько будет стоить новый BYD Tang EV

По информации китайских автомобильных изданий, в дилерских документах уже появились предварительные цены на две заднеприводные версии с запасом хода 850 км:

Premium — 225 000 юаней (примерно 1,53 млн грн);

Flagship — 240 000 юаней (около 1,63 млн грн).

Однако это внутренние расчетные суммы для дилеров, а не официальные розничные цены. Окончательную стоимость для покупателей компания BYD пока не объявила, как и дату начала поставок клиентам. Эти подробности ожидаются в ходе ноябрьской презентации.

Новое поколение Tang EV должно укрепить позиции BYD в сегменте крупных электрокроссоверов, где компания конкурирует с Tesla, Xpeng, Zeekr и другими китайскими производителями. О возможном выходе модели на украинский рынок официальной информации пока нет.