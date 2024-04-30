Nokia перевипустить легендарний кнопковий телефон 25-річної давності

Компанія HMD Global, що володіє правами на випуск споживчої електроніки під брендом Nokia, готується до перевипуску ще одного культового кнопкового телефону – Nokia 3210. Про це повідомляє видання GSMArena, посилаючись на офіційний тизер, опублікований кенійським підрозділом вендора.

Цей анонс HMD Global приурочила до 25-річчя моделі. Оригінальний Nokia 3210 був випущений в 1999 році. Пристрій насамперед відомий тим, що став першим масовим мобільником із внутрішньою антеною.

У GSMArena звернули увагу на те, що зображений на тизері Nokia 3210 (2024) зовсім не схожий на оригінал. Дизайн новинки ближчий до переосмисленого Nokia 6310, який теж був представлений у 2024 році. Утім, компанія HMD Global сама описує нову модель як таку, що “поєднує сучасний дизайн із ретро-інтерфейсом”. Так, наприклад, у новому телефоні, як і в старому, буде доступна гра “Змійка”.

Хоча HMD Global вже оголосила про розробку ретро-телефону і навіть розкрила його дизайн, характеристики пристрою компанія вирішила тримати в таємниці до повноцінного анонсу. Крім того, вендор не залишив жодних натяків на вартість новинки.