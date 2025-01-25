Asus ROG Phone 9 FE: геймерський смартфон не за всі гроші світу

Компанія Asus представила флагманські ігрові смартфони ROG Phone 9 і ROG Phone 9 Pro у листопаді минулого року, а нещодавно стало відомо, що тайванський бренд планує випустити модель FE. Девайс уже був сертифікований у кількох країнах, тому його анонс може відбутися найближчими днями.

Судячи із зображень від інсайдерів, Asus ROG Phone 9 FE буде схожий на ROG Phone 9 Pro. Його товщина становить 8,9 мм, а вага – 225 г. При цьому він також оснащений елементами управління AirTrigger.

Asus ROG Phone 9 FE працюватиме на базі Snapdragon 8 Gen 3 з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0. Також смартфон отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей Full HD+ з частотою оновлення до 185 Гц і піковою яскравістю 2500 ніт, основну камеру на 50 Мп і акумулятор на 5500 мАг з дротовою зарядкою потужністю 65 Вт.

Серед інших особливостей – стереодинаміки, 3,5-мм роз’єм для навушників, Hi-Res Audio, Wi-Fi 7 і сканер відбитків пальців під дисплеєм.