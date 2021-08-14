Як зателефонувати, якщо немає мережі

Навіть в умовах відсутності сигналу мережі або проблем з SIM-картою у власника смартфона є можливість зробити дзвінок. Для цього потрібно використовувати додатки, що працюють через Wi-Fi, розповів гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.





За його словами, за допомогою Wi-Fi можна дзвонити і на мобільні, і на міські номери. Смартфони Apple, починаючи з iPhone 5c, підтримують функцію “Виклики по Wi-Fi”. Аналогічна можливість є і в пристроях під управлінням Android.

До речі, ця ж можливість допоможе заощадити в роумінгу – дзвінки через Wi-Fi тарифікуються як “домашні”.

Крім того, в умовах слабкого або відсутнього сигналу можна здійснити дзвінок через WhatsApp, Telegram, Skype або інший месенджер. Viber і Skype підтримують дзвінки на мобільні та міські номери по всьому світу.