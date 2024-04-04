Флагман realme GT Neo6 отримає Snapdragon 8s Gen 3

До виходу смартфона залишається зовсім небагато, тому вже відомі його ключові характеристики.

Крім роботи над середнячком realme GT Neo6 SE, компанія також готує до випуску флагманського наступника realme GT Neo5. Ним стане смартфон GT Neo6, який, згідно з повідомленням відомого інсайдера Digital Chat Station, отримає топовий чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Також девайсу приписується 6,78-дюймовий LTPO 8T-дисплей з роздільною здатністю 1,5К від BOE і максимальною яскравістю 6000 ніт.

Що стосується камер, то девайс зможе запропонувати кілька фотомодулів, де основний отримає роздільну здатність 50 Мп і підтримку оптичної стабілізації (OIS). Ємність батареї складе 5500 мАг, а потужність зарядки – 121 Вт. Корпус пристрою буде виконаний зі скла і полікарбонату. Пластиковою виявиться рама, товщина смартфона не перевищить 8,66 мм, а вага – 199 грамів. Щодо дизайну інсайдер жодних відомостей не дав, але зовні апарат може повторювати realme GT Neo6 SE.

Також Digital Chat Station повідомив, що в другій половині року виробник планує випустити повноцінний флагман realme GT6 з топовим “залізом” і преміальними матеріалами корпусу.

Ціна і доступність

Вартість realme GT Neo6 поки залишається невідомою, а ось представити його мають намір уже наприкінці квітня.