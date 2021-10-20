Xiaomi показала Redmi Note 11: виробник надихнувся iPhone

Нещодавно ми розповідали про таємничий пост директора бренду Redmi в Weibo, який багато хто розцінив як натяк на швидкий анонс Redmi Note 11, а сьогодні здогади користувачів підтвердилася. Китайці повідомили, що лінійку офіційно представлять 28 жовтня і частково показали дизайн нових смартфонів.





Дивлячись на рекламне зображення стає зрозуміло, що Xiaomi надихалася останніми Apple iPhone. Новинки отримають такі ж плоскі торці корпусу, і запропонують користувачеві мініджек для підключення дротових навушників, стереодинамик від JBL, фірмовий ІК-порт і острівний виріз під фронталку.

У найбільшому китайському інтернет-магазині JD.com навіть відкрилася бронь апаратів нової лінійки. Там доступні Note 11, Note 11 Pro і Note 11 Pro +, але без вказівки конкретних цін.

Ще раз нагадаємо передбачувані характеристики пристроїв. Базовий Redmi Note 11 оснастять 120-герцовим IPS-дисплеєм, 13-мегапіксельною фронталкою, головним датчиком на 50 МП, а серцем пристрою стане 5G-процесор Dimensity 810. Ємність акумулятора складе 5000 мАч, а потужність швидкої зарядки – 33 Вт.

Топовому Note 11 Pro + приписують більш якісний AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, основний фотосенсор на 108 МП, фронталку на 16 МП, процесор Dimensity 920 і акумулятор з аналогічною ємністю 5000 мАг, але вже більш спритною зарядкою – 67 Вт, що дуже круто за мірками цього сегмента.

Як бачите, особливого поліпшення характеристик щодо попереднього покоління витоки не обіцяють, але по дизайну новинки можуть здивувати. Детальніше ознайомитися з ними на презентації 28 жовтня.