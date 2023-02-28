Хто швидше: Galaxy S23 Ultra чи iPhone 14 Pro Max?

На YouTube-каналі PhoneBuff з’явився відеоролик із цікавим тестом. Автори зіштовхнули між собою топові Samsung Galaxy S23 Ultra та iPhone 14 Pro Max, щоб з’ясувати, який смартфон працює швидше. Випробування провели грамотно – за допомогою роботизованої руки, аби повністю виключити людський чинник.

У ході експерименту флагмани паралельно запускали 16 додатків та ігор. Вперше – на чистій системі, вдруге – софт завантажувався з оперативної пам’яті.

Лідерство за підсумками першого кола здобув Galaxy S23 Ultra, який відкрив усі програми за 1 хвилину 54 секунди. Різниця з iPhone 14 Pro Max виявилася мінімальною, він відстав лише на 1 секунду. Проте експерти констатували факт – смартфон на Android вперше випередив флагман Apple зі швидкодії за останні 3.5 роки! До цього чіпи Bionic беззастережно домінували, і різниця в часі там була значно серйознішою.

Завдяки розігнаному чіпу Snapdragon 8 Gen 2 та оновленому інтерфейсу One UI, Samsung виявився трохи швидше у додатках для редагування фото та відео, першим завантажив текстовий редактор, Disney+, Amazon, Starbax та інші додатки. У свою чергу, iPhone 14 Pro Max швидше відкриває Spotify та казуальні ігри на кшталт Subway Surf.

У другому колі випробувань оперативної пам’яті флагмани показали практично однакову швидкодію. Причому на користь iPhone грав той факт, що в iOS для згортання програми необхідно зробити один свайп, а в інтерфейсі One U – два свайпи по екрану.