Інсайдер продемонстрував смартфон із найтоншими у світі рамками

Відомий технологічний інсайдер Ice Universe нещодавно розкрив інноваційну розробку в області екранів смартфонів: найтонші у світі рамки, що мають ширину не більше 1 мм. Про це було повідомлено на офіційному акаунті інсайдера у Twitter.

Ice Universe поділився з підписниками захоплюючою новиною: “Чудові новини! China Star збирається розпочати масове виробництво дисплея з неймовірно тонкою рамкою товщиною 1 мм по всіх чотирьох краях, перевершивши рекорд iPhone 15 Pro з товщиною рамки 1,55 мм. Я, мабуть, знаю, в якому смартфоні буде встановлено це революційне скло. Не можу дочекатися, щоб побачити його!”

Супровідне зображення демонструвало смартфон, що використовує технологію надвузької рамки. Примітно, що дисплей цього неназваного пристрою не має жодних отворів для фронтальних камер чи інших датчиків, що свідчить про його безшовний дизайн.

Відкриття цієї передової екранної технології, безсумнівно, привернуло увагу технічних ентузіастів по всьому світу, оскільки вони з нетерпінням чекають, який смартфон стане першим, де з’являться ці революційні ультратонкі рамки.