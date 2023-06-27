Найдорожчий смартфон Google ламається через пил

Редактор порталу ArsTechnica Рон Амадео зламав гнучкий смартфон Google Pixel Fold на четвертий день тестування. Він припускає , що пошкодження OLED-панелі було викликане невеликою частинкою пилу, що потрапив у проміжок між половинками екрану.

«Телефон стояв у мене на столі, поки я писав про нього, і я час від часу зупинявся, щоб тицьнути пальцем на екран, зробити знімок екрана або відкрити і закрити його. Його ніколи не кидали і не піддавали дії піску… Це було найпростіше використання телефону, і він все одно зламався», — пише Амадео.

За словами журналіста, дисплей смартфона вартістю $1,8 тис. «помер» за чотири дні. Спочатку на нижній частині екрана з’явилася біла лінія, а ліва половина дисплея перестала реагувати на дотик. За годину біла смуга почала розповзатися по всьому екрану.

Він також звернув увагу на те, що на гнучкі OLED-дисплеї наносять тонкий шар скла, поверх якого є ще один шар пластикової плівки, що не покриває всю передню панель. До того ж у смартфоні відсутні бортики, що виступають над екраном, в результаті чого дві половинки дисплея щільно прилягають один до одного при складанні. Як уклав Амадео, саме при складанні частинка пилу була притиснута екраном у місці, яке не вкрите пластиковою плівкою, внаслідок чого було проколото матрицю.

«Таким чином, навіть якщо ви ретельно протрете дисплей, цей периметр збиратиме будь-яке сміття, що потрапляє на телефон… Схоже, саме це й убило телефон, оскільки я бачу майже мікроскопічну подряпину поряд з тим місцем, де вперше почалися проблеми з дисплеєм» , – Заявив журналіст.