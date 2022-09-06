Описаний потенційний покупець нового iPhone

Apple передбачила успішний продаж нових смартфонів на тлі необхідності оновлення пристроїв. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.





Опитані WSJ аналітики помітили, що Apple продовжує успішно продавати нові аксесуари на тлі загального зниження продажів смартфонів у всьому світі. Керівник фірми BayStreet Кліфф Мальдонадо описав потенційного покупця нового пристрою Apple, яким він вважає користувача iPhone 11. За словами фахівця, найближчими місяцями власники випущених у 2019 році смартфонів опиняться перед необхідністю купити новий апарат, оскільки завершиться трирічний цикл оновлення.

Співзасновник Consumer Intelligence Research Partners Джош Ловітц заявив, що в останні роки споживачі стали частіше купувати преміальні моделі пристроїв: “Для мене це дуже несподівано”. За словами експертів, різниця в ціні між стартовими та топовими моделями складе всього 300 доларів, що спонукає багатьох користувачів доплатити за більш продуктивний пристрій.

Тенденцію на придбання найдорожчих смартфонів Apple підтвердили цифри. За даними Consumer Intelligence Research Partners, середня ціна продажу iPhone у червні зросла до 954 доларів у порівнянні з 783 доларами у вересні 2019 року.