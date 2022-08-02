Casio випустила брутальний годинник G-Shock в суцільнометалевому корпусі

Компанія Casio представила наручний годинник G-Shock GM-B2100. Це класична модель у суцільнометалевому корпусі, що отримала фірмовий захист, 8-гранний безель та кілька розумних функцій.





Корпус, ремінець та безель годинника виконані з нержавіючої сталі. Вони захищені від ударів та води, заявлена ​​водонепроникність у солідні 20 бар. Однією з ключових технологій новинки є можливість зарядки від сонця, у японців вона називається Tough Solar.

G-Shock GM-B2100 мають циферблат з підсвічуванням і можуть з’єднуватися зі смартфоном через Bluetooth, що необхідно для швидкого налаштування годинника. При вазі 165 грам розміри пристрою становлять 49,8 44,4 12,8 мм.

Смарт-функцій тут не так вже й багато: новинка може автоматично коригувати час чотири рази на день, і відображати поточний час у різних куточках світу (на вибір доступно 300 локацій). G-Shock GM-B2100 оцінять туристи – після натискання спеціальної кнопки годинник запам’ятовує час і поточне місцезнаходження, а потім показує інформацію про нього у фірмовому додатку. Є функція пошуку смартфона з годинника, а також стандартні таймер, будильник і секундомір.

Casio G-Shock GM-B2100 доступні у трьох виконаннях: рожеве золото, чорному та сріблястому кольорі. Приблизна вартість новинки на старті продажів, наміченого на серпень – $550.