Motorola готує до виходу новий флагман Signature 27: камера на 200 Мп, потужний Snapdragon і 7 років оновлень

Компанія Motorola готується до виходу флагманського смартфона Signature 27. Новинка отримає процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 200-мегапіксельну камеру та вдосконалену систему охолодження.

Motorola відкрила офіційну сторінку Signature 27 на своєму індійському сайті, що свідчить про наближення початку продажів смартфона. Компанія вже демонструвала пристрій у вересні на конференції Qualcomm Snapdragon Summit, проте тоді не розкрила всіх подробиць. Тепер виробник підтвердив основні характеристики новинки та повідомив, що додаткова інформація з’явиться в листопаді. Точної дати старту продажів і вартості смартфона поки немає.

Потужний процесор і незвичайна система охолодження

Основою Motorola Signature 27 стане Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — новий флагманський процесор Qualcomm. За словами виробника, він забезпечить високу продуктивність в іграх, прискорить обробку фотографій та покращить роботу функцій штучного інтелекту. Щоб запобігти перегріванню під навантаженням, смартфон оснащений системою ArcticMesh, яка поєднує термогель із додаванням алмазних частинок, рідкий метал, мідну сітку та тривимірну випарну камеру. Остання стала на 40% більшою порівняно з попереднім поколінням.

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Однією з головних особливостей новинки стане камера з перископічним телеоб’єктивом на 200 Мп. Вона підтримуватиме технологію Super Zoom Pro зі збільшенням до 100 разів, під час якого для покращення зображення використовуватиметься генеративний штучний інтелект. Основна камера отримає 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA 910, орієнтований на якісну зйомку за складного освітлення. Водночас реальні можливості камер, особливо під час максимального цифрового збільшення, ще належить оцінити в незалежних тестах.

Преміальні матеріали та тривала підтримка

Motorola Signature 27 матиме корпус з авіаційного алюмінію та склокераміки. Покупцям запропонують два варіанти оформлення: темний Pantone Coal Smoke з текстурованою поверхнею Tactical Weave та зелений Pantone Capulet Olive з покриттям, що нагадує шліфовану тканину. Також смартфон стане першою моделлю Motorola з аудіосистемою, налаштованою у співпраці з Bang & Olufsen. Для музики, фільмів, ігор і подкастів передбачені окремі звукові режими.

Виробник також обіцяє сім великих оновлень операційної системи Android та до семи років оновлень безпеки. Це суттєвий термін підтримки, який має зробити пристрій актуальним протягом тривалого часу. Водночас Motorola ще не повідомила повні характеристики дисплея, ємність акумулятора та швидкість заряджання.

Очікується, що Signature 27 надійде на світовий ринок до кінця 2026 року, а детальніша інформація про запуск в Індії з’явиться вже в листопаді. Для порівняння, перший Motorola Signature дебютував у цій країні на початку року за ціною від 59 999 рупій, або приблизно 630 доларів. Враховуючи використання дорожчого процесора та нової камери, наступник може коштувати більше, але офіційного підтвердження цього поки немає.