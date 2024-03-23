Poco готує найдешевший смартфон в історії бренду

Poco готується до випуску наступника Poco C51, який дебютував минулого року. У мережі з’явилися витоки, що дають нам уявлення про дизайн і специфікації телефону.

Судячи з рендерів, що просочилися, Poco C61, схоже, матиме знайомий дизайн. Модуль задньої камери містить два датчики та світлодіодний спалах. Сканер відбитків пальців, найімовірніше, розташований збоку.

З чуток, під капотом у Poco C61 стоятиме MediaTek Helio G36 SoC – бюджетний чипсет, який часто зустрічається в смартфонах початкового рівня. Найімовірніше, він постачатиметься у двох конфігураціях пам’яті: 4 ГБ/64 ГБ і 6 ГБ/128 ГБ. Дисплей, як очікується, буде 6,71-дюймовим HD+ LCD з частотою 90 Гц і захистом Gorilla Glass 3. Акумулятор, за чутками, буде ємністю 5 000 мАг з підтримкою 10-ватної зарядки.

З чуток, Poco C61 оснащений 5-Мп селфі-камерою і подвійною задньою камерою, що складається з 8-Мп основного датчика і допоміжного 0,08-Мп, який, ймовірно, є датчиком глибини.

Цікаво, що технічні характеристики Poco C61 здаються дуже схожими на Redmi A3, який був представлений в Індії ще в лютому. Це дозволяє припустити, що Poco C61 може бути ребрендинговою версією Redmi A3.

Ціна на Poco C61, за тими ж самими чутками, починається від 7 499 рупій (близько $ 90) за варіант з 4 ГБ/64 ГБ.