Гідрогелева плівка – чому зараз це одне з найкращих рішень для екрана телефону?

Більшість власників смартфонів дуже дбайливо відносять до їх дисплеїв, і намагаються максимально їх захистити. Одним з кращих проекторів є гідрогелева плівка. Ми зібрали її основні переваги.





1. Довговічне олеофобне покриття, завдяки якому на поверхні екрану не залишається відбитків або інших жирних міток.

2. На сонці гідрогель не створює відблисків.

3. Плівка не спотворює колір та якість зображення на екрані.

4. Має водовідштовхувальний ефект.

5. Не потребує частої заміни – одна гідрогель-плівка може прослужити близько року.

6. Плівка приємна на дотик, а пальці по ній не ковзають.

7. Можливість самовідновлюватися. Невеликі подряпини, що залишаються на плівці, з часом затягуватимуться і ставатимуть менш помітними.