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Гідрогелева плівка – чому зараз це одне з найкращих рішень для екрана телефону?

15.05.2022
Менше хвилини
Гідрогелева плівка

Більшість власників смартфонів дуже дбайливо відносять до їх дисплеїв, і намагаються максимально їх захистити. Одним з кращих проекторів є гідрогелева плівка. Ми зібрали її основні переваги.


1. Довговічне олеофобне покриття, завдяки якому на поверхні екрану не залишається відбитків або інших жирних міток.

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2. На сонці гідрогель не створює відблисків.

3. Плівка не спотворює колір та якість зображення на екрані.

4. Має водовідштовхувальний ефект.

5. Не потребує частої заміни – одна гідрогель-плівка може прослужити близько року.

6. Плівка приємна на дотик, а пальці по ній не ковзають.

7. Можливість самовідновлюватися. Невеликі подряпини, що залишаються на плівці, з часом затягуватимуться і ставатимуть менш помітними.

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15.05.2022
Менше хвилини
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