Акція: заміна скла Poco X5 Pro, Poco X4 Pro, Poco X3 Pro 950 грн

Заміна скла та оригінальних екранів зі знижкою на роботу. Оригінал 100% постачання по лінії сервісів Xiaomi.



Надходження оригінальних запчастин і заміна зі знижкою для телефонів Poco X4 pro, Poco X5 pro.



Повний оригінал поставка по лінії сервіс центрів Xiaomi Poco X5 pro ціна заміни Дисплей+сенсор+рамка ориг рамка чорна (для всіх кольорів) 4900 грн

Poco X5 pro 5G ціна заміни Дисплей + сенсор Amoled 3450 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Скло 980 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Бузер 850 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Вібро 650 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Динамік 750 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Тримач Sim 190 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Камера основ ориг 1860 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Камера фрон ориг 1250 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Кришка батареї ориг 1050 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Кришка батареї вк (китайський оригінал) 830 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни мікрофон окремо 610 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Роз’єм USB окремо 550 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Роз’єм гарнітури окремо або шлейф 610 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Скло камери вк Global версія 550 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Скло камери ориг рамка Global версія 700 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Шлейф датчика освітленості 650 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Шлейф кнопка звуку кн вкл 750 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни Шлейф основний 780 грн



Poco X5 pro 5G ціна заміни АКБ ориг 1680 грн

Інженери сервіс центра МастерФон високо оцінили міцність та привабливі риси нової моделі Poco X5 Pro 5g.

Але є ситуації коли ремонт потрібен. І не дивно, що найчастіше звернення за ремонтом Poco X5 Pro відбувається через неакуратне звернення або внаслідок зносу.





Poco X5 Pro 5g оснащений ударостійким склом Gorilla Glass п’ятого покоління. Телефон з таким склом витримує незначні падіння та удари. Більше того, після таких подій телефон на склі не залишиться і сліду, жодних сколів та щербин. Але суттєві пошкодження, як і раніше, призводять до руйнування скляної поверхні.

Однак, ймовірність збереження матриці дисплея все ж таки вище з укрыпленним склом, ніж без.



Заміна скла повинна проводитися тільки в сервісному центрі, важливо акуратно демонтувати пошкоджену поверхню, а після встановлення нового скла xiaomi відновити шар пилу вологозахисту

Заміна дисплея Poco X5 Pro

Визначити, що потрібна заміна екрану Poco X5 pro, дуже просто. Якщо під розбитим склом сенсор все одно працює і зображення відображається правильно, можна обійтися заміною скла . Якщо під склом є артефакти і не відповідає сенсорна панель, потрібна заміна дисплея .

Провести ремонт Xiaomi Poco X5 Pro

Ви можете за адресами сервісного центру МайстерФон (Сервисный центр МастерФон )



Адреси наших сервісів, які розташовуються на території міста Київ:

М. Політехнічний Інститут, пр Берестейський 33/1 ( пр. Перемоги 33/1,) тел. (067) 103-34-02

М. Позняки, вул. Мішуги 9а, тел. (050) 255-48-36

м. Дарниця, вул Гетьмана Павла Полуботка 7а (вул. Попудренко 7а,) тел. (063) 024-91-94