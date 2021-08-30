Ігри на приставках: в чому користь?

Вже, напевно, немає такої людини, що не стикалася б із відеоіграми. Комусь здається, що такі розваги є небезпечними для дитячої психіки (звужується коло інтересів, з’являються беземоційність та агресія), а комусь здається, що такі уявлення помилкові. У будь-якому випадку більшості батьків цікаво, яку ж гру вибрала їх дитина, вони намагаються знайти час та пограти разом.





Тому гарним рішенням буде придбати додому ігрову приставку до телевізора – батьки та діти можуть проводити час разом. Завдяки онлайн-сервісу OLX купити Плейстейшен 4 дуже просто, треба скористатися системою фільтрів та вибрати оптимальний варіант. Не треба забувати, що OLX надає можливість користування системою захисту покупців.

Користь відеоігор для розвитку дитини

Дитину варто познайомити з різними жанрами ігор, це можуть бути:

інтерактивні навчальні ігри;

ігри-тренажери;

ігри з терапевтичним напрямом;

пригодницькі adventure;

стратегії;

головоломки;

симулятори.

Під час гри дитина стикається з різноманітними проблемами, їх треба подолати, аби просунутися на наступний рівень. Це має позитивний вплив на навичку розв’язання проблем, без якої прийдеться важко у реальному житті. Також треба зазначити і позитивний вплив на розвиток пам’яті.

Весела гра допоможе підвищити і наполегливість. Дитина або виграє, або продовжує грати, бо бажає одержати перемогу. Це дуже важливо, бо розвиваються такі важливі якості, як бажання досягти мети та впевненість у собі. Маленький геймер вчиться на власних помилках, і це дуже добре.

Деякі відеоігри мають добрий вплив на психічне здоров’я дитини, вони зменшують рівень стресу та занепокоєння, підіймають настрій. Деякі психологи протягом багатьох років використовують такі ігри як метод лікування психічних розладів. Ігри дають поштовх уяві, і цей факт доводить їх користь.

Користь відеоігор для здоров’я дитини

Вчені проводили дослідження, яки вказали і на користь відеоігор для дитячого організму. Так, під час гри покращується робота мозку, рівень сірої речовини збільшується. Покращується під час гри і зір, звісно, якщо не приділяти їй 5-10 годин, не сидіти біля монітора близько. Досліди довели, що людина стає більш сприйнятливою до різних відтінків завдяки деяким іграм. Також доведений позитивний вплив на моторику пальців, швидкість реакції.