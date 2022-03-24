Щоб перегріти смартфон не обов’язково грати на ньому в ігри

Мобільний телефон на Android і iPhone, як і багато інших технічних пристроїв, починають грітися, коли навантаження на пристрій підвищено. І це навантаження необов’язково пов’язане з ресурсомісткими процесами або графікою. Перегрів може з’явитися через поганий мережевий сигнал.





Коли при слабкому рівні сигналу користувач намагається «вичавити» з Інтернету максимум, наприклад, переглядає ролики у високій роздільній здатності, прослуховує музику або завантажує об’ємний файл, підвищене навантаження зазнає модуль мережі.

Це пов’язано з тим, що це ресурси пристрою спрямовані на модем, який прагне забезпечити потреби користувача — отримати дані з Інтернету.

Тому в черговий раз, коли помітите, що смартфон нагрівся, нібито, без причини, знайте, що причина є зрозумілою. Ми рекомендуємо мінімізувати такі випадки, оскільки вони негативно впливають на акумулятор пристрою.

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