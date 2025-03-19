GTA 5 Enhanced Edition демонструє вражаючий прогрес за 12 років існування гри

Grand Theft Auto V Enhanced Edition, що вийшла на початку місяця, стала помітним кроком вперед у плані графіки в порівнянні з версіями для PS5 і Xbox Series. Але ще більш вражаючий контраст спостерігається в порівнянні з оригінальними релізами для PlayStation 3 і Xbox 360, випущеними в 2013 році.

Відеопорівняння від каналу ElAnalistaDeBits наочно демонструє, наскільки далеко просунулась гра за 12 років існування. У ролику представлена ​​Enhanced Edition та версія для PlayStation 3, порівнюючи дальність промальовування, рослинність, деталізацію, тіні, відображення та інші візуальні елементи. Незважаючи на величезну різницю, варто відзначити досягнення Rockstar Games на залізі PlayStation 3 та Xbox 360 і досі виглядає непогано.

Після випуску п’ятої частини серії на трьох різних поколіннях консолей, Rockstar Games нарешті готова рухатися далі з GTA VI , реліз гри запланований на цей рік для PS5 та Xbox Series. На жаль, ми поки що не бачили ніякого ігрового процесу і не знаємо жодних подробиць, крім того, що можна було додумати на основі трейлера.

У той же час деякі технічні аспекти Enhanced Edition вказують на те, що GTA VI може не подолати бар’єр 30 кадрів в секунду на базових консолях через високе навантаження на CPU при розрахунках глобального освітлення з трасуванням променів.