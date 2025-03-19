GTA 5 Enhanced Edition демонструє вражаючий прогрес за 12 років існування гри
Grand Theft Auto V Enhanced Edition, що вийшла на початку місяця, стала помітним кроком вперед у плані графіки в порівнянні з версіями для PS5 і Xbox Series. Але ще більш вражаючий контраст спостерігається в порівнянні з оригінальними релізами для PlayStation 3 і Xbox 360, випущеними в 2013 році.
Відеопорівняння від каналу ElAnalistaDeBits наочно демонструє, наскільки далеко просунулась гра за 12 років існування. У ролику представлена Enhanced Edition та версія для PlayStation 3, порівнюючи дальність промальовування, рослинність, деталізацію, тіні, відображення та інші візуальні елементи. Незважаючи на величезну різницю, варто відзначити досягнення Rockstar Games на залізі PlayStation 3 та Xbox 360 і досі виглядає непогано.
Після випуску п’ятої частини серії на трьох різних поколіннях консолей, Rockstar Games нарешті готова рухатися далі з GTA VI , реліз гри запланований на цей рік для PS5 та Xbox Series. На жаль, ми поки що не бачили ніякого ігрового процесу і не знаємо жодних подробиць, крім того, що можна було додумати на основі трейлера.
У той же час деякі технічні аспекти Enhanced Edition вказують на те, що GTA VI може не подолати бар’єр 30 кадрів в секунду на базових консолях через високе навантаження на CPU при розрахунках глобального освітлення з трасуванням променів.
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