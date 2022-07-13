Xiaomi вирішила поборотись з Nokia і випустить кнопковий телефон на Android 12
Поки точної дати анонсу пристрою Xiaomi Qin F22 Pro (за деякими даними Duoqin F22 Pro) немає, але представити новинку повинні вже скоро.
Телефон отримав сенсорний РК-екран з роздільною здатністю 960х640 пікселів та досить великі фізичні кнопки. Про це пише Digit News.
Працює «король кнопкових телефонів», як його називає виробник, на базі однокристальної системи MediaTek G85 та пропонує 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої. Крім того, у телефоні є 2-мегапіксельна фронтальна камера, яка розташована в правому нижньому кутку передньої панелі, та 8-мегапіксельна основна камера.
Акумулятор ємністю 2150 мАг підтримує 10-ватну зарядку. Телефон має розміри 147х58х9 мм і важить 116 г. Як ОС використовується Android 12, що теоретично дозволяє завантажувати всі стандартні програми, як на звичайний смартфон, навіть якщо вони не адаптовані для взаємодії з кнопковими гаджетами.
Про ціну та дату виходу новинки стане відомо пізніше.
Цікаво, що хоча пристрій ще офіційно не представили, на YouTube вже можна знайти його розпакування:
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