Xiaomi вирішила поборотись з Nokia і випустить кнопковий телефон на Android 12

Телефон отримав сенсорний РК-екран з роздільною здатністю 960х640 пікселів та досить великі фізичні кнопки. Про це пише Digit News.





Працює «король кнопкових телефонів», як його називає виробник, на базі однокристальної системи MediaTek G85 та пропонує 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої. Крім того, у телефоні є 2-мегапіксельна фронтальна камера, яка розташована в правому нижньому кутку передньої панелі, та 8-мегапіксельна основна камера.

Акумулятор ємністю 2150 мАг підтримує 10-ватну зарядку. Телефон має розміри 147х58х9 мм і важить 116 г. Як ОС використовується Android 12, що теоретично дозволяє завантажувати всі стандартні програми, як на звичайний смартфон, навіть якщо вони не адаптовані для взаємодії з кнопковими гаджетами.

Про ціну та дату виходу новинки стане відомо пізніше.

Цікаво, що хоча пристрій ще офіційно не представили, на YouTube вже можна знайти його розпакування:

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