Складено ТОП-15 кращих телефонів без камери та інтернету в 2021 році

Десять років тому люди масово почали переходити на смартфони, які відрізняються багатофункціональною системою, декількома протоколами зв’язку і хорошою камерою. Якщо ці смартфони так популярні, чому з прилавків до цих пір не зникли їх кнопкові предки? Вони дешевше, міцніше і не захаращені «зайвими» функціями. Навіть серед кнопкових телефонів, які виробляються без модуля для інтернету і без камери, є кращі моделі. Про них ми і поговоримо.





DIGMA Linx A106

Перше, що кидається в очі – це мізерна вартість. Двічі пообідати в недорогому кафе вийде дорожче, ніж цей кнопковий телефон. Пристрій, крім камери, мобільного інтернету і Wi-Fi, не підтримує і Bluetooth, що дозволяє телефону довго тримати заряд акумулятора на 600 мАг. Заряджати акумулятор потрібно всього раз в два тижні, що робить телефон відмінним рішенням для подорожей.

Але, щоб домогтися автономності, компанії довелося використовувати екран з діагоналлю 1.44 дюйма і щільністю пікселів 83 ppi. Вібрацію пристрій також не підтримує, що призводить до пропущених дзвінків. Але це все причіпки.

переваги:

ціна;

довго тримає заряд;

відсутність Bluetooth.

недоліки:

слабкий динамік;

немає вібрації.

Philips Xenium E109

Більш просунута версія щодо моделі вище, але і трохи дорожче. Із приємних особливостей відзначається поява кольорового екрану з чітким зображенням, яке досягається 116 ppi щільністю пікселів. Діагональ екрану значно зросла до 1.77 дюйма, а ємність акумулятора – до 1000 мАг. В середньому, цього вистачає на кілька діб, але якщо телефон і зовсім не чіпати, то розряджатися сам по собі буде близько двох місяців.

Власники сучасних телефонів вже і забули про знімну батарею – одну з особливостей практично всіх моделей в нашому рейтингу. У пристрої з’явився Bluetooth, який до слова, дозволяє підключатися навіть до колонки.

переваги:

довго тримає заряд;

кольоровий екран;

гучний динамік;

середній розмір екрану.

недоліки:

не підсвічуються клавіші.

Nokia 105 SS (2019)

У даній моделі повністю відсутні всі недоліки телефонів вище, але є і свої недоліки. Найбільш неприємний з них – це об’єднуючий стрілки навігації джойстик. Кнопка досить маленька і неслухняна, а тому натиснути в центр (кнопка «Вибрати») не виходить з першого разу. Зовнішній динамік тепер гучний і басовитий, а внутрішній став більш чітким.

Головна особливість, якою прославилася компанія – це простий і броньований корпус, який переживе навіть падіння з сходової клітки. Це було виявлено особисто, як і те, що корпус занадто гладкий і слизький.

переваги:

гучні динаміки;

ємність акумулятора – 800 мАг,

вистачає на кілька днів;

ціна.

недоліки:

«неслухняні» кнопки;

слизький.

INOI 244Z

На відміну від моделі вище, в цьому телефоні встановлено два слоти для SIM-карти. Діагональ складає всього 2.4 дюйма, що навіть для кнопкового телефону забагато. Пристрій оснащений акумулятором на 2000 мАг, чого вистачає на тиждень роботи без підзарядки. Bluetooth в цій версії відсутній, що збільшує час роботи телефону. У гаджета, до слова, металеві пластини на торцях, що робить його захищеним від ударів.

переваги:

ціна;

довго тримає заряд;

міцний.

недоліки:

невеликі проблеми ОС;

слабка вібрація.

Nokia 106 (2018)

Незважаючи на те, що повторний випуск стався на рік раніше, ніж у моделі 106, характеристики і ціна набагато вище. Діагональ дисплея зросла до 1.8 дюйма. Пристрій оснащений потужним Bluetooth, але, як і всі моделі в топі, дотримується стандарту зв’язку GSM. Тобто ніякого інтернету, зате безперебійні дзвінки. Акумулятор тут слабший, всього 800 мАг, що дозволяє використовувати його до 16 годин в режимі розмови і до 504 годин бездіяльності.

переваги:

великий екран;

гучний;

міцний;

приємний інтерфейс;

дві СІМ-карти.

недоліки:

глюки системи.

VERTEX K213

Перше, що кидається в очі – це дизайн, який зроблений з деякими відтінками ретро-стилю того часу. Діагональ екрану всього 2.4 дюйма, що робить телефон більш зручним для великих пальців. У минулих моделях натиснути на потрібну цифру проблематично, але не тут. Товстий корпус додає міцності. Виступаючі клавіші роблять процес набору більш приємним. За підсумком, цю модель можна назвати ідеальним поєднанням ціни і якості.

переваги:

відповідність ціни і якості;

довго тримає заряд – 2800 мАг;

приємний дизайн.

недоліки:

слабкий ліхтарик;

неоптимізована прошивка.

Philips Xenium E117

Невеликий телефон з діагоналлю 1.77 дюйма і приємним дизайном. Батарейка пристрою трохи слабкіше, ніж у альтернативних моделей. Ємність акумулятора всього 1000 мАг, що катастрофічно мало для такого пристрою. В іншому це такий же кнопковий телефон, який повністю відповідає своїй ціні. У телефоні є Bluetooth другого покоління.

переваги:

невелика вага;

дві СІМ-карти;

чіткий екран;

невеликий екран.

недоліки:

відносно слабка зарядка;

непродумана ОС.

BQ 3587 Disco Boom

Якби кнопкові телефони явно ділилися на бюджетний і середній клас, то цю модель можна віднести саме до середнього класу. Телефон вважається найбільшим в нашому топі, адже його діагональ складає 3.47 дюйма. Розмір позначився і на вазі, яка виросла до 245 грам. Це, на хвилиночку, важче 12 айфона з усіма його модулями і розміром.

Можливо, вага збільшилася за рахунок міцності. Ємність батареї 5000 мАг, а час роботи – всього близько тижня. За підсумком, цей телефон хороший, але деякі його компоненти не виконують своє завдання на 100%.

переваги:

розмір екрану;

гучний динамік;

довго тримає заряд.

недоліки:

слабкий розмовний динамік;

важкий.

teXet TM-516R

Перший в нашому топі телефон зі ступенем захисту IP68. Тобто пристрою не страшні вода і пил. Діагональ екрану складає 2.4 дюйма, а щільність пікселів – 167 ppi. На ділі він виглядає стильно, нагадує броньовану Nokia. На пристрої є непоганий Bluetooth з підтримкою підключення до навушників. Зарядка всього 1800 мАг, але цього вистачає на довгий час.

переваги:

міцність;

вологозахист;

дизайн;

довго тримає заряд.

недоліки:

вага – 146 грам;

система часто глючить.

Nokia 125 Dual Sim

Остання модель цього бренду в нашому топі. Діагональ екрану складає 2.4 дюйма, а його вага досягає 91 грам. Цілком непогано. Дизайн пристрою подовжений, кнопки на передній панелі трохи виходять за межі корпусу, але при цьому натискаються м’яко. Йдеться про модель з двома сімки, але є і варіант з однією. Правда, акумулятор не відповідає загальним враженням про Nokia. 1020 мАг вистачає всього на 3-4 дні.

переваги:

довгий екран;

невелика вага;

приємний дизайн;

великі клавіші.

недоліки:

слабка батарейка.

Just5 Brick

Телефон зі своєрідним дизайном. Діагональ екрану складає 1.77 дюйма, при цьому велику частину передньої області займає клавіатура. Не краще рішення для пенсіонерів та людей з поганим зором. В іншому ця модель проявляє себе добре. Гучний. Єдине, що розчаровує, так це низька ємність акумулятора на 1000 мАг за таку ціну.

переваги:

дизайн;

звук.

недоліки:

маленький дисплей;

слабка зарядка.

телефон, на жаль, перестали випускати.

Digma Linx A101

Найдорожча модель в нашому топі. Має приємний простий дизайн корпусу з діагоналлю екрана в 1.8 дюйма. Особливо дивує вага при такому наборі, яка становить всього 66 грам. Пристрій оснащений Bluetooth і двома СІМ-картками, що радує. Заряду вистачає на кілька днів.

переваги:

вага;

довго тримає заряд;

розмір клавіш.

недоліки:

ціна.

Hiper Sphone Vinyl

Дизайн цієї моделі виглядає круто, але іноді підводить. Наприклад, кнопки не опуклі, що робить процес набору більш складним. Акумулятор, на жаль, слабенький, 600 мАг вистачає всього на кілька днів навіть в режимі очікування. Відрізняється невеликою вагою в 48 грам.

переваги:

легкий;

великий;

Bluetooth 3.0;

недоліки:

слабка батарейка.

BQ 2436 Fortune Power

Другий за дешевизною смартфон після Digma Linx A106. Має невеликий екран з діагоналлю 2.4 дюйма. Ємність батареї всього 3000 мАг, але цього вистачає на 2 тижні. Відмітна особливість – це 4 слота для сімок. Система не зависає, та й всі компоненти працюють безвідмовно. Відмінний вибір для походів.

переваги:

ціна;

довго тримає заряд;

4 сімки.

недоліки:

вага.

Olmio A02

Телефон розміром із сірникову коробку. З одного боку, це зручно, займає менше простору, але як користуватися клавіатурою. Одним тільки мізинцем можна перекрити всю клавіатуру. Діагональ екрану складає 0.66 дюйма, а вага – 19 грам. Батарейки вистачає на тиждень.

переваги:

вага;

дизайн;

час роботи.

недоліки:

розмір.