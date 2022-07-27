50 програм з Google Play, які необхідно видалити – вони містять шкідливе ПЗ

У Google Play є мільйони програм, але не всі вони безпечні. Ось список аж 50 небезпечних програм з Google Play Store, які потрібно, якнайшвидше видалити з телефону.





Всі вони містили шкідливе програмне забезпечення, яке могло вкрасти дані для входу з веб-сайтів та інших програм, які використовуються на вашому смартфоні.

50 програм з Google Play Store – які краще видалити

Команда ThreatLabz виявила в магазині Google Play десятки програм, що містять шкідливе програмне забезпечення Joker, Facestealer і Coper.

І хоча Google вже відреагував і видалив програми зі свого магазину, програми все ще можуть перебувати на смартфонах користувачів. За оцінками, вони були завантажені більше 300 000 разів, тому краще переконатися, що їх немає на вашому пристрої.

Більшість додатків містили вірус Joker, який міг красти вміст повідомлень, списки контактів, та здійсьнювати платні підписки та шпигунство за користувачами.

Facestealer перенаправляв за адресою cam.vanilla.snapp і був завантажений понад 5000 разів. Тут користувачі бачили підроблений екран входу до Facebook, а вхід до нього призводив до втрати даних.

Coper був виявлений в Unicc QR Scanner, тобто в тому, що мало бути зчитувачем QR-коду. Програма була встановлена ​​більше тисячі разів, і це призводило до того, що користувач міг встановити на свій смартфон, наприклад, програму, що видає себе за Google Play Store, і таким чином міг втратити дані або гроші.

Якщо ви маєте одну з наведених нижче програм, негайно видаліть її та змініть пароль для своїх облікових записів та служб.

Список небезпечних програм із Google Play Store

Advanced SMS

All Language Translate

All Photo Translator

Blood Pressure Checker

Blood Pressure Diary

Camera Translator

Chat SMS

Chat Text SMS

Classic Game Messenger

Come Messages

Cool Keyboard

Cool Messages

Creative Emoji Keyboard

Custom Themed Keyboard

Emoji Theme Keyboard

Fancy SMS

Fonts Emoji Keyboard

Fonts Emoji Keyboard

Funny Emoji Message

Funny Keyboard

Hi Text SMS

iMessager

Instant Messenger

Light Messages

Magic Photo Editor

Memory Silent Camera

Mini PDF Scanner

Painting Photo Editor

Personal Message

Premium SMS

Private Game Messages

Private Messenger

Professional Messages

Professional Messenger

Quick Talk Message

Rich Theme Message

Send SMS

Simple Note Scanner

Smart Messages

Smart SMS Messages

Smile Emoji

Social Message

Style Message

Text Emoji SMS

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Themes Chat Messenger

Themes Photo Keyboard

Timestamp Camera

Universal PDF Scanner

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