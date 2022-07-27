50 програм з Google Play, які необхідно видалити – вони містять шкідливе ПЗ
У Google Play є мільйони програм, але не всі вони безпечні. Ось список аж 50 небезпечних програм з Google Play Store, які потрібно, якнайшвидше видалити з телефону.
Всі вони містили шкідливе програмне забезпечення, яке могло вкрасти дані для входу з веб-сайтів та інших програм, які використовуються на вашому смартфоні.
50 програм з Google Play Store – які краще видалити
Команда ThreatLabz виявила в магазині Google Play десятки програм, що містять шкідливе програмне забезпечення Joker, Facestealer і Coper.
І хоча Google вже відреагував і видалив програми зі свого магазину, програми все ще можуть перебувати на смартфонах користувачів. За оцінками, вони були завантажені більше 300 000 разів, тому краще переконатися, що їх немає на вашому пристрої.
Більшість додатків містили вірус Joker, який міг красти вміст повідомлень, списки контактів, та здійсьнювати платні підписки та шпигунство за користувачами.
Facestealer перенаправляв за адресою cam.vanilla.snapp і був завантажений понад 5000 разів. Тут користувачі бачили підроблений екран входу до Facebook, а вхід до нього призводив до втрати даних.
Coper був виявлений в Unicc QR Scanner, тобто в тому, що мало бути зчитувачем QR-коду. Програма була встановлена більше тисячі разів, і це призводило до того, що користувач міг встановити на свій смартфон, наприклад, програму, що видає себе за Google Play Store, і таким чином міг втратити дані або гроші.
Якщо ви маєте одну з наведених нижче програм, негайно видаліть її та змініть пароль для своїх облікових записів та служб.
Список небезпечних програм із Google Play Store
- Advanced SMS
- All Language Translate
- All Photo Translator
- Blood Pressure Checker
- Blood Pressure Diary
- Camera Translator
- Chat SMS
- Chat Text SMS
- Classic Game Messenger
- Come Messages
- Cool Keyboard
- Cool Messages
- Creative Emoji Keyboard
- Custom Themed Keyboard
- Emoji Theme Keyboard
- Fancy SMS
- Fonts Emoji Keyboard
- Fonts Emoji Keyboard
- Funny Emoji Message
- Funny Keyboard
- Hi Text SMS
- iMessager
- Instant Messenger
- Light Messages
- Magic Photo Editor
- Memory Silent Camera
- Mini PDF Scanner
- Painting Photo Editor
- Personal Message
- Premium SMS
- Private Game Messages
- Private Messenger
- Professional Messages
- Professional Messenger
- Quick Talk Message
- Rich Theme Message
- Send SMS
- Simple Note Scanner
- Smart Messages
- Smart SMS Messages
- Smile Emoji
- Social Message
- Style Message
- Text Emoji SMS
- Text SMS
- Themes Chat Messenger
- Themes Photo Keyboard
- Timestamp Camera
- Universal PDF Scanner
- Wow Translator
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