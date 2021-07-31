Вибухи на Новій Пошті: поліція розповіла про декілька вибухівок

Днями компанія Нова пошта стала об’єктом для кількох безпрецедентних злочинів. Низка вибухів у поштоматах компанії, спричинена саморобними пристроями, неабияк схвилювала керівництво поштового оператора та його постійних клієнтів.





На даний момент відомо про два випадки, що мали місце у четвер 29 липня. Перший вибух відбувся в Оболонському районі столиці. Поліцейських викликали до одного із місцевих торгових центрів. Виготовлений із піротехнічних засобів пристрій здетонував у поштоматі Нової пошти на території торгово-розважального закладу.

Другий випадок стався того ж дня у Одесі. Місцеву Нацполіцію повідомили, що у поштоматі поблизу Миколаївської дороги пошкоджено дверцята однієї з комірок. Вибухотехніки, що прибули на місце події, виявили знову ж таки саморобний пристрій. Вибухівка була виготовлена із підручних засобів: батарейок, електротаймеру та петард.

На щастя від вибуху ніхто не постраждав. Наразі ж залишки вибухового пристрою знаходяться на експертизі. А поліцейські тим часом займаються з’ясуванням усіх деталей злочину, та пошуком причетних осіб.

За обома випадками вже відкрито кримінальні провадження. Відповідно до ст. 194 ч. 2 Кримінального кодексу України дані злочини кваліфікуються як умисне знищення чи пошкодження майна. Особі, що скоїла вказане правопорушення загрожуватиме покарання від 3 до 10 років за ґратами.

Компанія Нова пошта одразу ж відреагувала на ситуацію, та вжила низку застережливих заходів. Зокрема керівництво поштового оператора повідомило про наступні рішення: