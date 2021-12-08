Знайдено рибу з паразитом замість язика

У парку на острові Галвестон у Техасі знайшли атлантичного каркача ( Micropogonias undulatus ) з паразитичною мокрицею замість язика, повідомляють на сторінці парку у Facebook . При чому паразит не заважає рибі харчуватися.





Мокриці роду Cymothoa – паразитичні ракоподібні, які заміняють язик риб. Коли молода мокриця вибирає відповідного господаря, вона прикріплюється до зябер, харчується та розвивається у самця, а потім у самку. Це називається протоандричним гермафродитизмом. Самки потрапляють у рот і перекривають доступ крові до язика, доки орган не атрофується. Потім прикріплюються до залишків язика та роками п’ють кров. Після розмноження паразит може залишити рибу та залишити її без язика.

Марк Фішер, науковий директор парків у Техасі, пояснив, що деякі види риб часто зустрічають такий паразит. Хоча Фішер ніколи не стикався з мокрицею в каркача, дослідження 2015 показало, що рачки відносно часто вражають цю рибу.

Паразит досягає розміру 8 мм, але при цьому не заважає господареві харчуватися, тому що функціонує як справжній орган. Проте мокриця може погіршити розвиток риби.

Вчені припускають, що це пов’язано із тривалим кисневим голодуванням. Паразит займає багато місця у роті, тому рибі складніше вбирати воду та отримувати з неї кисень. За іншою версією, розвиток погіршується просто тому, що мокриця споживає поживні речовини з крові.

Дослідники не знають точно, але припускають, що атлантичного каркача вразила мокриця виду Cymothoa excisa, яка спеціалізується на цій рибі.