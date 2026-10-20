Електричний мотоцикл проїхав 436 км без підзарядки та встановив світовий рекорд: у чому секрет

Американський виробник електричних мотоциклів Zero Motorcycles встановив новий світовий рекорд дальності поїздки на одному заряді акумулятора. Серійний Zero DS під керуванням бельгійського мотоцикліста Єлле Верстаена подолав 436,5 км без підключення до зарядної станції, перевершивши попереднє досягнення більш ніж на 40%.

Результат офіційно підтвердила Книга рекордів Гіннеса. Попередній рекорд належав фінській компанії Verge Motorcycles, чий електромотоцикл TS Pro у березні 2025 року проїхав 310,69 км. Таким чином, нове досягнення виявилося кращим одразу на 125,8 км.

Найцікавіше, що для встановлення рекорду не знадобилися експериментальні батареї, спеціальна аеродинамічна конструкція або радикальна модернізація силової установки. Мотоцикл залишився практично таким самим, яким його можна придбати у дилера.

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Акумулятор на 19,2 кВт·год забезпечив понад 430 км пробігу

Основою рекордного Zero DS стала стандартна літій-іонна батарея Z-Force максимальною ємністю 15,6 кВт·год. Для збільшення запасу енергії виробник встановив додатковий модуль Power Tank на 3,6 кВт·год, довівши загальний показник до 19,2 кВт·год.

Важливо, що Power Tank є звичайним заводським аксесуаром, доступним покупцям, а не спеціально розробленим компонентом для рекордного заїзду.

Сам мотоцикл оснащений електродвигуном із піковою потужністю 45 кВт, що відповідає приблизно 60 к.с. Максимальний крутний момент становить 132 Н·м, а заявлена виробником максимальна швидкість сягає 139 км/год.

За офіційними характеристиками Zero DS зі стандартною батареєю здатний проїхати до 249 км у місті. На швидкісних заміських маршрутах цей показник знижується приблизно до 161 км.

Тому рекордні 436,5 км виглядають особливо незвично, хоча пояснюються не лише ефективністю електричного приводу.

Маршрут спеціально підібрали для економії енергії

Випробування розпочалося у Французьких Альпах, неподалік містечка Вар, приблизно о 19:00. Мотоциклісти вирушили у напрямку Середземного моря, використовуючи переважно другорядні дороги та уникаючи швидкісних автомагістралей.

Ключову роль відіграла висота маршруту. Стартувавши високо в горах, учасники поступово спускалися до узбережжя, використовуючи переваги рельєфу та рекуперативного гальмування. Під час спусків електродвигун міг повертати частину енергії назад в акумулятор.

Ще одним важливим фактором стала швидкість. За можливості учасники підтримували приблизно 52 км/год, що дозволяло суттєво скоротити аеродинамічний опір і витрати електроенергії.

Нічний час також допоміг уникнути інтенсивного трафіку, частих прискорень і гальмувань.

Проте назвати умови ідеальними не можна. Останні 100 км маршруту проходили під сильним дощем, а наприкінці поїздки мотоциклістам довелося боротися ще й із потужним боковим вітром.

Рекорд побили одразу три електромотоцикли

Цікаво, що під час випробувань використовували три різні серійні моделі Zero Motorcycles, і кожна з них змогла перевершити попередній рекорд.

Француз Луї Рено на Zero SR/S подолав 350 км, завершивши поїздку із залишком заряду 4%. Дженні Брукс на туристичному Zero DSR/X проїхала 384 км, тоді як найбільшу дистанцію показав саме Zero DS.

Для підтвердження рекорду зарядний порт мотоцикла опломбували, а маршрут контролювали за допомогою двох GPS-пристроїв. Після завершення поїздки результати перевірили представники Guinness World Records.

Чи означає це, що електромотоцикли тепер проїжджатимуть 400 км?

Попри вражаючий результат, розраховувати на аналогічну дальність під час звичайних поїздок не варто. Рекорд встановили з додатковою батареєю, на маршруті з переважним зниженням висоти та за відносно невеликої швидкості.

Під час руху автомагістраллю зі швидкістю 100–120 км/год споживання енергії буде значно вищим, оскільки опір повітря різко зростає зі збільшенням швидкості.

Водночас досягнення Zero Motorcycles демонструє, наскільки ефективними вже стали сучасні електричні силові установки. Навіть без революційних акумуляторів вони можуть забезпечувати значний запас ходу, якщо правильно використовувати можливості техніки.

Головним викликом для виробників тепер залишається досягнення подібних результатів не в спеціально підготовлених рекордних заїздах, а під час звичайних подорожей, коли водієві не потрібно планувати маршрут навколо зарядних станцій.