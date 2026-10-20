Электромотоцикл преодолел 436 км без подзарядки и установил мировой рекорд: в чём секрет

Американский производитель электрических мотоциклов Zero Motorcycles установил новый мировой рекорд дальности пробега на одном заряде аккумулятора. Серийный Zero DS под управлением бельгийского мотоциклиста Йелле Верстаена преодолел 436,5 км без подключения к зарядной станции, превзойдя предыдущее достижение более чем на 40%.

Результат официально подтвердила Книга рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежал финской компании Verge Motorcycles, чей электромотоцикл TS Pro в марте 2025 года проехал 310,69 км. Таким образом, новое достижение оказалось лучше сразу на 125,8 км.

Самое интересное, что для установления рекорда не понадобились экспериментальные аккумуляторы, специальная аэродинамическая конструкция или радикальная модернизация силовой установки. Мотоцикл остался практически таким же, каким его можно приобрести у дилера.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Аккумулятор емкостью 19,2 кВт·ч обеспечил пробег более 430 км

Основой рекордного Zero DS стала стандартная литий-ионная батарея Z-Force максимальной ёмкостью 15,6 кВт·ч. Для увеличения запаса энергии производитель установил дополнительный модуль Power Tank на 3,6 кВт·ч, доведя общий показатель до 19,2 кВт·ч.

Важно, что Power Tank — это обычный заводской аксессуар, доступный покупателям, а не специально разработанный компонент для рекордного заезда.

Сам мотоцикл оснащен электродвигателем с пиковой мощностью 45 кВт, что соответствует примерно 60 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 132 Н·м, а заявленная производителем максимальная скорость достигает 139 км/ч.

Согласно официальным характеристикам, Zero DS со стандартной батареей способен пройти до 249 км в городском цикле. На скоростных загородных маршрутах этот показатель снижается примерно до 161 км.

Поэтому рекордные 436,5 км выглядят особенно необычно, хотя объясняются не только эффективностью электрического привода.

Маршрут был специально подобран с целью экономии энергии

Испытание началось во Французских Альпах, недалеко от городка Вар, примерно в 19:00. Мотоциклисты отправились в сторону Средиземного моря, двигаясь преимущественно по второстепенным дорогам и избегая скоростных автомагистралей.

Ключевую роль сыграла высота маршрута. Стартовав высоко в горах, участники постепенно спускались к побережью, используя преимущества рельефа и рекуперативного торможения. Во время спусков электродвигатель мог возвращать часть энергии обратно в аккумулятор.

Еще одним важным фактором стала скорость. По возможности участники поддерживали скорость примерно 52 км/ч, что позволяло существенно сократить аэродинамическое сопротивление и расход электроэнергии.

Ночное время также помогло избежать интенсивного дорожного движения, частых ускорений и торможений.

Однако назвать условия идеальными нельзя. Последние 100 км маршрута проходили под сильным дождем, а в конце поездки мотоциклистам пришлось бороться ещё и с сильным боковым ветром.

Рекорд побили сразу три электромотоцикла

Интересно, что во время испытаний использовались три разных серийных модели Zero Motorcycles, и каждая из них смогла побить предыдущий рекорд.

Француз Луи Рено на Zero SR/S преодолел 350 км, завершив поездку с остатком заряда 4%. Дженни Брукс на туристическом Zero DSR/X проехала 384 км, тогда как наибольшую дистанцию показал именно Zero DS.

Для подтверждения рекорда зарядный порт мотоцикла был опломбирован, а маршрут контролировался с помощью двух GPS-устройств. По завершении поездки результаты проверили представители Guinness World Records.

Означает ли это, что электромотоциклы теперь будут проезжать 400 км?

Несмотря на впечатляющий результат, рассчитывать на такую же дальность при обычных поездках не стоит. Рекорд был установлен с использованием дополнительной батареи, на маршруте с преимущественным спуском и при относительно небольшой скорости.

При движении по автомагистрали со скоростью 100–120 км/ч расход энергии будет значительно выше, поскольку сопротивление воздуха резко возрастает с увеличением скорости.

В то же время достижения Zero Motorcycles демонстрируют, насколько эффективными уже стали современные электрические силовые установки. Даже без революционных аккумуляторов они могут обеспечивать значительный запас хода, если правильно использовать возможности техники.

Главной задачей для производителей теперь остается достижение подобных результатов не в специально подготовленных рекордных заездах, а во время обычных поездок, когда водителю не нужно планировать маршрут с учетом зарядных станций.