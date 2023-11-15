На PlayStation 5 Slim без дисководу теж можна буде запускати диски

Однією з найцікавіших “фішок” PlayStation 5 Slim є можливість встановлення та заміни накопичувача. Один з варіантів повинен сподобатися тим, хто живе “по-старому”.

Можеш позичити мені?

Фізичні копії ігор мають свої переваги. Окрім можливості перепродажу, про яку ми не будемо говорити, існує також “функція” позичання ігор друзям. Ще 10 років тому це було настільки важливо, що Sony одним коротким роликом про обмін іграми для PS4 не стільки підколола Microsoft, скільки одним влучним ударом розбила її імідж наскрізь.

Минуло кілька років, і компанія, незважаючи на кілька скандалів, що підірвали слоган епохи PS4 “Для гравців”, з виходом PlayStation 5 Slim повернула собі повагу серед геймерів, які все ще беруть ігри в коробках. Все завдяки знімному дисководу.

PlayStation 5 Slim – поділіться накопичувачем

Дизайн оновленої PlayStation та знімного Blu-Ray-приводу має два незначних недоліки. По-перше, це не ідеальне підключення за один крок, оскільки нам доводиться щоразу знімати спочатку кришку, а потім привід. По-друге, необхідна реєстрація консолі та накопичувача, що вимагає підключення до інтернету.

Дехто також був готовий заявити, що після з’єднання консолі та аксесуара вони будуть обвішані рядками кодів і сертифікатів, а реєстрація приводу унеможливить його встановлення в іншу PlayStation 5 Slim. На щастя, такі побоювання виявилися марними.

Стів Портер з каналу TronicsFix вирішив перевірити, як поводитимуться дві PS5, якщо поміняти між ними один привід. Після перезавантаження першої консолі станція була перереєстрована. Потім аксесуар перейшов на консоль 2, де знову успішно пройшов процес реєстрації.

Після ще однієї заміни виявилося, що жодних повторних підтверджень, які потребують підключення до інтернету, на консолі 1 не потрібно – PlayStation 5 Slim без проблем виявила привід, змогла прочитати диск і запустити з нього гру.

Завдяки змінному накопичувачу з можливістю перемикання між консолями, Sony вбила двох зайців одним пострілом. Якщо ваш брат/сестра/друг на роботі хоче позичити у вас нову “Людину-павука 2”, але не вклався в PlayStation 5 Slim з приводом, ніщо не завадить вам позичити йому диск разом зі зчитувачем після короткого тренінгу, як вставити його в оновлену консоль. Крім того, в далекому майбутньому зношений лазер не потребуватиме складної заміни на інший, що був у вжитку, – просто вкладіть гроші привід і зробіть заміну в два кроки.

Навіть якщо вищеописаний сценарій принесе користь лише кільком відсоткам власників PlayStation 5 Slim, великий плюс для Sony в тому, що привід не прив’язаний до своєї смерті виключно до однієї консолі і може бути замінений за бажанням. Цікаво, однак, чи існує обмеження на кількість активних реєстрацій на одну станцію.