Pixel Fold: ціни, вигляд та характеристики злили в мережу

Смартфони Google сумно відомі тим, що їх характеристики, фотографії та огляди розповсюджуються в інтернеті за кілька місяців до офіційної презентації. Те саме сталося і з гнучким смартфоном Google Pixel, який має бути представлений через три тижні на конференції розробників Google I/O.

Pixel Fold отримає стандартну форму книги, аналогічну смартфонам серії Samsung Galaxy Z Fold, але в порівнянні з ними він буде меншим — габарити пристрою повинні становити приблизно 140 х 78.7 х 12.7 мм. Майбутня новинка буде ближче до Oppo Find N2, але суттєво важче – 283 грами.

Найменші розміри позначаться на діагоналі дисплеїв. Зовнішній повинен мати діагональ 5.8″ із співвідношенням сторін 17.4:9, це буде OLED-панель із частотою 120 Гц та роздільною здатністю 2092 x 1080 пікселів. Всередині Google встановила гнучку матрицю діагоналлю 7.6 дюйма, із співвідношенням сторін 6:5, роздільною здатністю 2208 x 1840 пікселів та підтримкою частоти оновлення 120 Гц.

Згідно з відеороликом, що просочився в мережу, Pixel Fold отримав дуже широкі рамки навколо внутрішнього дисплея. Принаймні, в них може поміститися селфі-камера, але на тлі того ж Galaxy Z Fold виглядає гнучкий «піксель» досить незграбно.

Pixel Fold нічим не здивує щодо фотоможливостей. Усього на корпусі налічується п’ять камер — три ззаду та по одній селфі-камері на кожному дисплеї. Задня камера складається з наступних датчиків:

Основна 48 МП з оптичною стабілізацією та діафрагмою f/1.7

10.8-мегапіксельна ширококутна камера з кутом огляду 121,1° та діафрагмою f/2.2

10.8 Мп з 5-кратним оптичним (20-кратним гібридним) зумом та діафрагмою f/3.05

Зовнішня селфі-камера отримає роздільну здатність 9.5 МП і апертуру f/2.2, внутрішня – роздільна здатність 8 МП і апертуру f/2.0. Також будуть доступні програмні фішки з останніх флагманів Pixel 7: стирання непотрібних об’єктів, виправлення розмитих фотографій або зйомка портретів із природними відтінками шкіри. А ось з відеозйомкою чомусь стався даунгрейд — максимум підтримується 4К при 30 кадрах на секунду або Full HD при 60 кадрах на секунду.

Pixel Fold працюватиме на чіпсеті Google Tensor G2 із співпроцесором безпеки Titan. На борту має бути 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, а сховище отримає ємність 256 або 512 ГБ. Ми не знаємо ємність батареї, але можна очікувати, що смартфон пропрацює стандартну добу на одному заряді. Остання відома функція – сканер відбитків пальців, розташований у кнопці блокування з правого боку.

Ціни та дата виходу Google Pixel Fold

Презентація Pixel Fold відбудеться 10 травня, замовлення відкриються 30 травня, а повноцінний старт продажів пристроїв запланований на 27 червня.

Смартфон буде доступний у двох варіантах пам’яті за такими цінами:

12/256 ГБ за 1 799 доларів США

12/512 ГБ за 1 919 доларів США

Google планує дарувати безкоштовний годинник Pixel Watch до попередньо замовлених пристроїв. Поряд із гнучким Pixel Fold конференції I/O буде представлений субфлагман Pixel 7a та планшет Pixel, на який ми чекали майже рік.