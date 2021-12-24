Стало відомо, чим здивують користувачів нові Redmi Note 11 та Xiaomi 12

Компанія Xiaomi готується провести презентацію нових смартфонів та оновлення MIUI. Проте, значно важливішим для нас з вами є швидкий анонс серії Redmi Note 11 для глобального ринку, адже саме ці смартфони продаватимуться за межами Китаю.





Користувачі давно звикли до того, що глобальні версії багатьох смартфонів відрізняються від моделей призначених для внутрішнього ринку (іноді в гірший бік) і в цьому матеріалі ми розповімо про відмінності та рекомендовану ціну.

Але почати статтю хотілося б з інформації про дизайн та характеристики Xiaomi 12, які були опубліковані кілька годин тому.

Як ви можете бачити у смартфоні встановлено три камери: основна (50 МП), ширококутна (13 МП) та макрооб’єктив на 5 МП. Фронтальна камера всупереч очікуванням не розташовуватиметься під дисплеєм, а займе звичне місце вгорі екрану.

Xiaomi 12 буде працювати під управлінням Snapdragon 8 Gen 1 (який в середньому на 25% потужніший за Snapdragon 888), а кількість оперативної пам’яті складе 8 ГБ (плюс можливість розширення на 2 ГБ).

Вигнутий Amoled дисплей з відмінним показником яскравості (1000 ніт у піку) та підтримкою 120 Гц. А ось його розмір, вказаний в опублікованому повідомленні, нам здається помилковим, судіть самі.

Якщо вірити опублікованим характеристикам діагональ екрану складе 6.2 дюйми, але не забуватимемо про перший компактний смартфон бренду – Xiaomi 12X, дисплей якого буде такого ж розміру.

Найімовірніше це друкарська помилка, а реальна діагональ Xiaomi 12 буде вище 6.7 дюймів, як і заявлялося раніше.

В іншому характеристики досить стандартні: батарея ємністю 5000 мАг (з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт), NFC та MIUI 13 (Android 12). Ціна на новинку починатиметься від 800 Євро.

Redmi Note 11 Global

Це той рідкісний випадок, коли заміна процесора MTK на Qualcomm швидше йде в мінус, адже згідно з останньою інформацією, у глобальній версії Redmi Note 11 буде встановлено не Dimensity 810, а Snapdragon 680.

Незважаючи на ряд переваг, 680-й є нащадком Snapdragon 665 і якщо в потужності ядер він явно перевершує чіп попереднього покоління, то ось у плані модему програє, тому що в ньому встановлено Snapdragon X11 (380 Мбіт/с) замість Snapdragon X12 (610 М). /с).

У підсумковому порівнянні Redmi Note 11 для ринку Китаю та глобальної версії, у плані продуктивності ми маємо швидше погіршення. Єдиним спірним плюсом “глобалки” є відсутність підтримки 5G, який у нас поки що не і дуже актуальний.

Redmi Note 11 4G надійде на наш ринок у трьох комплектаціях: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ та 8/128 ГБ, а стартова ціна за версію 6/64 становитиме 199 доларів. Але не забувайте додати до неї націнку продавців.