Названо причину не купувати нову відеокарту Nvidia

Розробники популярного емулятора Nintendo Switch під назвою Yuzu висловили своє невдоволення новою відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. У повідомленні, опублікованому в офіційному блозі, вони стверджують, що ця модель має серйозні проблеми з продуктивністю і не варта уваги з боку покупців.

За словами розробників, RTX 4060 Ti з 8 ГБ відеопам’яті GDDR6 має надто вузьку 128-бітну шину пам’яті, що знижує її ефективність для емулятора Yuzu навіть у порівнянні з моделлю RTX 3060 Ti, що вийшла 2022 року.

Фахівці радять користувачам залишатися на відеокартах з архітектурою Ampere або вибирати потужніші моделі RTX 40 серії, якщо їм потрібні функції DLSS3 або AV1.

«Витрачати $400 на карту, яка має жахливу продуктивність, на нашу думку, є жахливою інвестицією, і її слід категорично уникати. Ми сподіваємося, що версія об’ємом не менше 16 ГБ буде оснащена відеопам’яттю GDDR6X, що збільшить доступну пропускну здатність і забезпечить реальне покращення продуктивності при такому робочому навантаженні», – підсумували розробники.