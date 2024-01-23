Death Stranding Director’s Cut вже можна придбати на iPhone

Якщо ви раптом пропустили, то на презентації iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max у вересні 2023 року компанія Apple заявила про портування кількох популярних ААА-ігор на свої пристрої.

Раніше власникам флагманів вже стали доступні Resident Evil: Village і Resident Evil 4: Remake, а тепер компанія готується до релізу популярної гри Death Stranding від японського геймдизайнера Хідео Кодзіми.

В App Store вже стартувало передзамовлення. В Україні за режисерську версію Death Stranding Director’s Cut просять 22 долари. При цьому тайтл буде доступний на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, а також на всіх моделях iPad із процесорами M1 і M2.

Реліз Death Stranding Director’s Cut на iOS заплановано на 31 січня.