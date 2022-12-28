Творцю їжачка Соніка загрожує ув’язнення

Відділ спеціальних розслідувань Токійської окружної прокуратури звинуватив геймдизайнера Юдзі Наке, відомого передусім як творця відеоігор про їжачка Соніка, звинувачення у скоєнні злочинів, пов’язаних з інсайдерською торгівлею акціями. Про це повідомляє видання Eurogamer.

Слідство стверджує, що Накі та його партнер Тайсуке Сасакі інвестували в компанії Aiming (автори гри Dragon Quest Tact) та Atem (розробники гри Final Fantasy VII The First Soldier) близько 144,7 млн ​​ієн до того, як було оголошено про початок їхньої співпраці з великим видавцем Square Enix. Правоохоронці Японії впевнені, що Накі і Сасакі сиділи ставку на випередження, маючи на руках інсайдерську інформацію.

Зазначається, що слідство висунуло звинувачення після третього затримання Накі. Перший і другий рази геймдизайнера заарештовували у листопаді та на початку грудня 2022 року. В обох випадках мотивом для приводу стало розслідування у справі про інсайдерську торгівлю акціями.

Коли саме відбудеться суд над Юдзі Накі, не повідомляється. За подібні види правопорушення у більшості країн передбачено кримінальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення.