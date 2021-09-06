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Павло Дуров розповів, як не отупіти в епоху інтернету

06.09.2021
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Павло Дуров у своєму телеграм-каналі нагадав нам, що не варто засмічувати свій мозок не дуже потрібною інформацією.


Засновник Вконтакте і Telegram написав цілий пост про те, що людський розум – це найпотужніший інструмент. Він генерує нові ідеї, навіть коли ми відпочиваємо і нічого не робимо. Тому для ефективності мозку потрібен повноцінний нічний сон.

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Павло Дуров закликав стежити за тим, чим ми завантажуємо свій розум. Він порівняв споживаний контент з їжею для організму, фізичний стан якого залежить від того, що їсть людина. Фаст-фуд – отримує ожиріння і проблеми зі здоров’ям. Харчується правильно – відмінно себе почуває і красиво виглядає. Так само і мозок: йому потрібно «згодовувати» корисну інформацію, реальні факти і нові знання, які дозволяють розуму вирішувати фундаментальні проблеми.

Дуров поскаржився, що часто люди чинять інакше: наповнюють свою голову інформаційним фаст-фудом – серіалами і недолугим розважальним контентомІ це дуже шкідливо, оскільки на глибокому рівні мозок не здатний відрізнити реальність від вигадки, через що засмічена підсвідомість займається пошуком проблем, яких не існує.

Свій пост Дуров завершив так : щоб бути творчим і продуктивним, спочатку потрібно очистити свій розум від «липкого бруду» (тут він згадав Netflix і TikTok). Контент, яким заповнені стрічки рекомендацій, треба вміти фільтрувати – не звертати увагу на розважальні відео, меми, що не занурюватися в такі ж марні коментарі під ними. Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, спочатку ми повинні повернути собі контроль над своїм розумом

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06.09.2021
1 хвилина на прочитання

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