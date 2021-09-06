Павло Дуров розповів, як не отупіти в епоху інтернету

Павло Дуров у своєму телеграм-каналі нагадав нам, що не варто засмічувати свій мозок не дуже потрібною інформацією.





Засновник Вконтакте і Telegram написав цілий пост про те, що людський розум – це найпотужніший інструмент. Він генерує нові ідеї, навіть коли ми відпочиваємо і нічого не робимо. Тому для ефективності мозку потрібен повноцінний нічний сон.

Павло Дуров закликав стежити за тим, чим ми завантажуємо свій розум. Він порівняв споживаний контент з їжею для організму, фізичний стан якого залежить від того, що їсть людина. Фаст-фуд – отримує ожиріння і проблеми зі здоров’ям. Харчується правильно – відмінно себе почуває і красиво виглядає. Так само і мозок: йому потрібно «згодовувати» корисну інформацію, реальні факти і нові знання, які дозволяють розуму вирішувати фундаментальні проблеми.

Дуров поскаржився, що часто люди чинять інакше: наповнюють свою голову інформаційним фаст-фудом – серіалами і недолугим розважальним контентом. І це дуже шкідливо, оскільки на глибокому рівні мозок не здатний відрізнити реальність від вигадки, через що засмічена підсвідомість займається пошуком проблем, яких не існує.

Свій пост Дуров завершив так : щоб бути творчим і продуктивним, спочатку потрібно очистити свій розум від «липкого бруду» (тут він згадав Netflix і TikTok). Контент, яким заповнені стрічки рекомендацій, треба вміти фільтрувати – не звертати увагу на розважальні відео, меми, що не занурюватися в такі ж марні коментарі під ними. Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, спочатку ми повинні повернути собі контроль над своїм розумом