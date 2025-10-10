Windows 11 не можна буде встановити без інтернету

Microsoft випустила нову тестову збірку Windows 11, в якій з’явилися як корисні, так і сумнівні для користувачів нововведення. Одним з останніх стало чергове «закручування гайок» любителям використовувати локальний обліковий запис при установці ОС.

Аманда Ланговскі, керівник програми Windows Insider

Внесені в дистрибутив зміни призведуть до того, що в майбутніх стабільних версіях Windows 11 користувачам потрібно буде виконувати встановлення тільки з підключенням до мережі та входом в обліковий запис.

Раніше для обходу цієї процедури зазвичай використовувалася команда start ms-cxh:localonly. Тепер же її використання скидає процес запуску при першому включенні комп’ютера і не дозволяє обійти вимогу щодо авторизації в обліковому записі Microsoft.