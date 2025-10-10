Windows 11 не можна буде встановити без інтернету
Microsoft випустила нову тестову збірку Windows 11, в якій з’явилися як корисні, так і сумнівні для користувачів нововведення. Одним з останніх стало чергове «закручування гайок» любителям використовувати локальний обліковий запис при установці ОС.
Ми видаляємо відомі механізми створення локального облікового запису в процесі встановлення Windows. Хоча ці механізми часто використовувалися для обходу налаштування облікового запису Microsoft, вони також ненавмисно призводили до пропусків критично важливих екранів налаштування.
Аманда Ланговскі, керівник програми Windows Insider
Внесені в дистрибутив зміни призведуть до того, що в майбутніх стабільних версіях Windows 11 користувачам потрібно буде виконувати встановлення тільки з підключенням до мережі та входом в обліковий запис.
Раніше для обходу цієї процедури зазвичай використовувалася команда start ms-cxh:localonly. Тепер же її використання скидає процес запуску при першому включенні комп’ютера і не дозволяє обійти вимогу щодо авторизації в обліковому записі Microsoft.