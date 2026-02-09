Штучний інтелект зустрічає з порога: у Windows 11 тестують Copilot на етапі установки

Microsoft продовжує агресивну стратегію інтеграції штучного інтелекту в екосистему Windows. У мережі з’явилися скріншоти нової тестової збірки, які свідчать про те, що чат-бот Copilot стане доступним користувачам значно раніше, ніж очікувалося — безпосередньо під час процесу установки операційної системи (OOBE).

Згідно з публікацією у соцмережі X, нова функція дозволяє взаємодіяти з інтелектуальним асистентом ще на етапі початкового налаштування ПК. Найцікавішим є те, що Copilot, схоже, буде доступним навіть без входу в обліковий запис Microsoft. Запрошення поспілкуватися з ботом з’являється серед стандартних вікон налаштувань, перетворюючи нудний процес інсталяції на інтерактивний досвід.

Функціонал помічника виглядає повноцінним: він здатний відповідати на запитання, підтримує режим «глибокого мислення» для складних завдань і навіть генерує зображення. Наявність іконки «плюс» в інтерфейсі натякає на те, що бот зможе обробляти вкладені файли прямо під час установки ОС.

Експерти вважають, що таким чином Microsoft намагається продемонструвати можливості свого ШІ «авансом», щоб заохочувати користувачів активніше звертатися до нього в майбутньому. Окрім розважальних функцій, Copilot інтегрували в інструмент опитування “Find Your Feature Match”. Ця функція аналізує відповіді користувача про мету використання комп’ютера (ігри, творчість, бізнес) і рекомендує оптимальні налаштування системи ще до першого завантаження робочого столу.

Наразі нововведення помічено лише у тестових версіях Windows, і компанія поки не оголошувала дату його появи у стабільних збірках Windows 11.