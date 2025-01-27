Google буде показувати результати пошуку на смартфонах по іншому

Google оновив алгоритм відображення результатів пошуку на мобільних пристроях. Тепер, замість повних URL-адрес, система відображає лише доменну частину. Це рішення спрямоване на оптимізацію користувацького досвіду та підвищення швидкості завантаження сторінок.

Ось чому це важливо:

Зменшення обсягу переданих даних: Видалення повної URL-адреси з кожного результату пошуку дозволяє зменшити кількість HTML-коду, який необхідно передати на пристрій користувача. Це особливо важливо для користувачів з обмеженим мобільним трафіком.

Видалення повної URL-адреси з кожного результату пошуку дозволяє зменшити кількість HTML-коду, який необхідно передати на пристрій користувача. Це особливо важливо для користувачів з обмеженим мобільним трафіком. Прискорення завантаження сторінки: Зменшення обсягу даних призводить до більш швидкого завантаження сторінки з результатами пошуку, що підвищує зручність використання пошукової системи.

Зменшення обсягу даних призводить до більш швидкого завантаження сторінки з результатами пошуку, що підвищує зручність використання пошукової системи. Оптимізація для невеликих екранів: Компактний формат відображення URL-адрес дозволяє ефективніше використовувати простір на екранах мобільних пристроїв, де кожен піксель на вагу золота.

Компактний формат відображення URL-адрес дозволяє ефективніше використовувати простір на екранах мобільних пристроїв, де кожен піксель на вагу золота. Поліпшення читабельності: Відсутність довгих і складних URL-адрес робить результати пошуку більш читабельними та привабливими для користувачів.

Як це працює

Коли користувач вводить запит у пошукову систему Google на своєму смартфоні, алгоритм аналізує результати пошуку і формує відповідь. При цьому, замість того, щоб повністю відображати URL-адресу кожної знайденої сторінки, система виводить лише доменну частину. Наприклад, замість “gsminfi.com.ua/pro-nas” користувач побачить просто “gsminfo.com.ua”.

Приклад результату пошуку

Що це означає для користувачів:

Більш швидкий і зручний пошук: Користувачі зможуть швидше знаходити потрібну інформацію і легше орієнтуватися в результатах пошуку.

Користувачі зможуть швидше знаходити потрібну інформацію і легше орієнтуватися в результатах пошуку. Економія трафіку: Особливо актуально для користувачів з обмеженими тарифними планами.

Особливо актуально для користувачів з обмеженими тарифними планами. Приємніший візуальний досвід: Компактний і чистий інтерфейс робить використання пошукової системи більш приємним.

Що це означає для веб-майстрів: