Користувачам Windows 10 назвали причину переходу на 11-ку: заява Microsoft

Корпорація Microsoft давно (і не надто успішно) веде інформаційно-пропагандистську кампанію з метою перевести якомога більше користувачів на свою новітню операційну систему. Цього разу компанія закликала власників ПК і ноутбуків з Windows 10 оновити систему до Windows 11, щоб «мінімізувати ризики».

Microsoft випустила відео, в якому нагадала, що оновлення безпеки для Windows 10 перестануть виходити з 14 жовтня 2025 року. У тому ж ролику звучить заклик перейти на Windows 11, а також наводяться деякі переваги використання цієї операційної системи.

Як показують опитування та обговорення на тематичних ресурсах, більшість користувачів не бачать сенсу в переході на Windows 11, оскільки ця ОС не має явних і очевидних, і при цьому актуальних для всіх або майже всіх переваг у порівнянні з Windows 10. Так, один з найпопулярніших коментарів під згаданим відео говорить:

«Використання закінчення підтримки старої операційної системи як аргументу для продажу нової — це справжнє божевілля».

Регулярно повторюються і питання до Microsoft, які можна узагальнити до одного: що робити людям, пристрої яких не підтримують Windows 11, якщо немає грошей на придбання нового ПК?