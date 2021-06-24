У MIUI з’явилася важлива функція, яка може одного разу врятувати ваш телефон

Незважаючи на очевидні мінуси MIUI у вигляді настирливої ​​реклами та нестабільної роботи на бюджетних пристроях, фірмовий інтерфейс Xiaomi залишається одним з кращих за багатьма параметрами. Якщо говорити про функціональність, то у MIUI практично немає конкурентів – в цій оболонці зустрічаються корисні фішки, якими часто не може похвалитися жоден з вендорів Android.





У скарбничку спрощуючих життя опцій недавно додалася ще одна – просунута функція безпеки. З нею власнику буде легше знайти свій смартфон в разі крадіжки або втрати. Принаймні, поки у девайса не закінчиться заряд акумулятора.

Працює фіча просто: вона блокує можливість відключення гаджета за допомогою графічного пароля, тим самим продовжуючи час для перегляду його місцезнаходження через Xiaomi Cloud. Поки злодюжка або людина, яка вирішила привласнити смарт, здогадується як його вимкнути, телефон буде показувати свою геолокацію в фірмовому сервісі. Звичайно, не iPhone, який з останнім оновленням iOS шукається навіть повністю розрядженим, але теж нічого.

Блокування виключення з’явилася в тестовому оновленні MIUI 12.5 з номером збірки 21.6.21, але випробувати її зараз можуть тільки жителі Китаю. Глобально функція буде доступна разом з релізом MIUI 13. Коли він відбудеться – поки не ясно. Офіційно китайці ще не оголошували дату презентації нової прошивки, але у нас вже є список пристроїв Xiaomi, який повинні отримати MIUI 13.