Вийшов ремейк Angry Birds для iOS та Android

Компанія Rovio випустила оновлену версію Angry Birds. Основні нововведення – новий двигун і відсутність внутрішньоігрових покупок.





Angry Birds 2022-го року створена на базі Unity. Виглядає гра значно краще. А ще працює швидше, жодних гальм немає. При цьому геймплей залишився тим самим. Це все та ж Angry Birds, яку всі полюбили на початку 2010-х, тільки з більш симпатичною картинкою та трохи чуйнішим управлінням.

Ще з хорошого те, що компанія Rovio прийняла рішення видалити всі частини Angry Birds з російських та білоруських App Store та Google Play і ця теж туди не потрапить.

Франшиза Angry Birds складається з більш ніж 20 ігор. Вони виходили не тільки для смартфонів, але для ПК та ігрових консолей.

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