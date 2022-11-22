Ілон Маск анонсував нововведення у Twitter

Американський підприємець Ілон Маск повідомив, що Twitter шифруватиме особисті повідомлення і додасть зашифровані відео- та аудіодзвінки, передає видання The Verge .

За інформацією видання, що посилається на запис зустрічі Маска зі співробітниками, що пройшла в штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско , на соцмережу чекають зміни в рамках концепції «Twitter 2.0».

Маск підкреслив, що хотів би, щоб користувачі Twitter могли спілкуватися, «не турбуючись про свою конфіденційність» через можливі витоки їхніх особистих даних і «не думаючи про те, що хтось у Twitter може шпигувати за їхніми прямими повідомленнями».

Раніше компанія вже намагалася створити технологію зашифрованих повідомлень. Тепер Маск має намір впровадити її як головний пріоритет платформи. Готовність допомогти у цій компанії висловив творець месенджера Signal Моксі Марлінспайк, пише ЗМІ.