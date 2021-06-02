В Android знайшли приховану функцію, про яку Google ні чичирк

Крім безлічі корисних нововведень і поліпшень безпеки, в Android 12 з’явилася секретна функція, про яку в Google вважали за краще промовчати.





Як пише BGR, мова йде про прихований ігровий режим, який захований в настройках меню “Цифрове благополуччя”. Щоб отримати до нього доступ, потрібно відкрити розділ “Цифрове благополуччя – Не турбувати – Розклади”.

При натисканні на шестірню в меню відкривається прихований розділ, де можна налаштувати оптимізацію пристрою в іграх, запустити потокову передачу на YouTube, відобразити лічильник кадрів в секунду.

Однак, як зазначає видання, дана установка доступна не у всіх учасників програми тестування.