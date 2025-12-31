Повільність, реклама та нав’язливий ШІ: експерти назвали головні проблеми Windows 11

Журналісти видання TechRadar проаналізували стан Windows 11 через чотири роки після її релізу і дійшли невтішних висновків. Попри тривалий час на ринку, актуальна ОС лише незначно випереджає за популярністю свою попередницю — Windows 10. Експерти виділили низку ключових недоліків, які стримують користувачів від оновлення.

Однією з головних проблем названо загальну повільність системи: затримки в роботі «Провідника», системного пошуку та інших елементів інтерфейсу. Окремо дісталося ігровій продуктивності. Автори згадали проблемне оновлення 24H2, яке спричинило хвилю збоїв, та розкритикували стратегію підтримки Microsoft: інженери компанії часто не можуть остаточно усунути помилки, які виникають знову і знову.

Значне невдоволення викликає і політика розвитку продукту. Експерти вказують на надмірну концентрацію керівництва на штучному інтелекті: поки Microsoft агресивно просуває ШІ-функції, користувачі закликають припинити їх нав’язування. Крім того, систему критикують за велику кількість вбудованої реклами. «Пам’ятайте, це платна операційна система, а не безкоштовна», — наголошують автори матеріалу.