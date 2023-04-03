В мережу злили фото тестового SMS про мобілізацію

В мережі гуляє інформація, що в Україні почали випробування системи, призначеної для доставки мобілізаційних повісток через SMS-повідомлення, про що 2 квітня повідомили численні Telegram-канали.

SMS-повідомлення, які, по суті, є повістками, інформують одержувачів про те, що ігнорування “запрошення” дорівнює ухиленню від військової служби з усіма наслідками, що з цього випливають.

Наразі українські законодавці працюють над поправками до чинного законодавства, що дозволяють доставляти повістки чоловікам, які підлягають призову на військову службу, через платформи обміну повідомленнями.

Ці поправки спрямовані на запобігання ухиленню від призову в армію. Федір Веніславський, член парламенту від партії “Слуга народу” і представник Президента України в Конституційному суді, розповів про це в ефірі “Єдиного телемарафону”.

Веніславський пояснив, що внаслідок військового конфлікту, який триває, на території України наразі проживає понад мільйон внутрішньо переміщених осіб, зокрема значна кількість чоловіків призовного віку (18-60 років). Президент Зеленський своїм указом заборонив цим чоловікам залишати країну.