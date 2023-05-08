Марка Цукерберга не запросили до Білого Дому на зустріч лідерів у сфері розробки штучного інтелекту

Білий дім не порахував Meta «лідером в АІ » і не запросив Марка Цукерберга на зустріч, на якій обговорювався подальший розвиток технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє Business Insider .

Минулого тижня адміністрація президента Байдена зібрала разом генеральних директорів IT-гігантів, щоб обговорити регулювання АІ. У списку запрошених опинилися лідери OpenAI (володіє ChatGPT), Google , Microsoft та інші компанії.

Однак глава Meta Марк Цукерберг опинився поза гостями Білого дому. Цю інформацію підтвердив один із чиновників.

“Зустріч проводилася серед голів компаній, які є лідерами у сфері [АІ]”, – заявив представник Білого дому.

Незважаючи на те, що Meta інвестує велику кількість коштів у розвиток штучного інтелекту, компанія поки що не має споживчого продукту, який би фігурував в інформаційному полі. Тим часом Google і Microsoft мають власних чат-ботів, які активно рекламуються в мережі протягом останніх декількох місяців.