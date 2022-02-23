В Україні вирішили запустити нові гривні

В Україні збираються запустити цифровий еквівалент національної валюти. Таку новину днями оприлюднив заступник очільника Мінцифри Олександр Борняков. Він зазначив, що «державна крипта» стане доступною для українців вже наприкінці поточного року. Наразі ж цифрові гривні тестують у рамках кількох пілотних проектів.





Україна на сьогодні є одним з лідерів в галузі створення власної цифрової валюти. Її випереджають лише Китай, Франція та Швейцарія, де система розрахунків цифровою нацвалютою вже пройшла випробування та була принаймні частково втілена у життя.

Попри свою схожість із криптою, так звані CBDC (Central Bank Digital Currency) є зовсім іншим видом валюти. Адже такі гроші генеруються безпосередньо центральним банком, а отже повністю підпорядковуються владі країни, в якій були випущені. Тоді як звичайна «крипта» дає своїм власникам майже необмежені можливості та не контролюється жодними державними структурами.

За словами Олександра Борнякова, цифрові гривні реалізовуватимуть на кількох відомих блокчейнах: Ethereum, Stellar та Near. Таке рішення зокрема може вплинути на вартість криптовалют, що пов’язані з цими системами. Не кажучи вже про те, що створення «криптогривень» підвищить рівень освіченості населення в галузі цифрових грошей та викличе чергову хвилю популярності криптовалют.

Для яких операцій можна буде використовувати українські CBDC поки що достеменно невідомо. До прикладу у Китаї цифровими юанями, які влада країни роздала мешканцям однієї з провінцій в рамках експерименту, можна було оплачувати проїзд громадським транспортом й послуги велопрокату.

Та цілком можливо, що незабаром перелік операцій, для яких можна використовувати CBDC, суттєво зросте. У січні одна з найпопулярніших у світі платіжних систем Visa підписала договір з блокчейн-компанією ConsenSys. Разом вони планують створити спеціальний модуль, завдяки якому центробанки та інші фінансові структури зможуть інтегрувати у свою систему CBDC-мережі. А це значно спростить користування цифровими грішми для звичайних громадян.

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