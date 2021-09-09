На роботу до українців прийде поліція: будуть перевіряти робітників

Міністерство економіки України днями оприлюднило новий законопроект, покликаний внести зміни до певних законодавчих норм, які безпосередньо стосуються держнагляду за дотриманням трудового кодексу. Основною тезою, що міститься у документі, є пропозиція залучати до процедури інспектування Національну поліцію.





Залучення офіцерів поліції, згідно із законопроектом, буде відбуватися за мотивованим повідомленням. Надсилати повідомлення буде центральний орган виконавчої влади, відповідальний за сферу нагляду. Адресуватимуть запит керівнику поліції на місці проведення інспекції.

Правоохоронці зможуть відмовити інспекторам у допомозі лише в разі відсутності достатньо вагомих аргументів з боку конролюючого органу.

Також у законопроекті йде мова про визначення:

обов’язків, прав і повноважень інспекторів праці;

правового статусу власне інспекції з питань праці;

форми, у якій регулятору дозволяється здійснювати контроль;

аргументації й порядку проведення процедури інспектування, та ін.

Запропонований Міністерством економіки проект закону передбачає низку змін у Трудовому законодавстві, а також у принципах держнагляду за суб’єктами господарської діяльності. Вплине документ і на приписи, за якими провадить свою діяльність Національна поліція.

Такий пильний нагляд за сферою підприємництва в країні та дотримання вітчизняними компаніями Закону про працю є цілком обґрунтованим. Адже у 2020 році кількість неоформлених працівників в Україні сягнула цифри у 3,3 мільярда осіб.

Як зазначили в уряді, така ситуація є неприйнятною та чинить негативний вплив на економіку. Позатим внаслідок збільшення частки неформально зайнятих громадян, офіційний ринок праці опиняється поза конкуренцією і не може нормально функціонувати. Тож боротьба із нелегальним працевлаштуванням повинна стати більш ефективною.

Наразі проект закону, ініційований Мінфіном, знаходиться на стадії громадського обговорення та є доступним для ознайомлення. Далі Кабінет міністрів передасть його до Верховної Ради, де документ розглянуть у двох читаннях народні депутати.