На работу к украинцам придет полиция: будут проверять рабочих

Министерство экономики Украины на днях обнародовало новый законопроект, призванный внести изменения в определенные законодательные нормы, которые непосредственно касаются госнадзора за соблюдением трудового кодекса. Основным тезисом, который содержится в документе, является предложение привлекать к процедуре инспектирования Национальную полицию.





Привлечение офицеров полиции, согласно законопроекту, будет происходить по мотивированному сообщению. Отправлять сообщение будет центральный орган исполнительной власти, ответственный за сферу надзора. Адресовать запрос нужно будет руководителю полиции на месте проведения инспекции.

Правоохранители смогут отказать инспекторам в помощи только в случае отсутствия достаточно веских аргументов со стороны конролирующего органа.

Также в законопроекте идет речь об определении:

обязанностей, прав и полномочий инспекторов труда;

правового статуса собственно инспекции по труду;

формы, в которой регулятору разрешается осуществлять контроль;

аргументации и порядка проведения процедуры инспектирования и др.

Предложенный Министерством экономики проект закона предусматривает ряд изменений в Трудовом законодательстве, а также в принципах госнадзора за субъектами хозяйственной деятельности. Повлияет документ и на предписания, по которым осуществляет свою деятельность Национальная полиция.

Такой пристальный надзор за сферой предпринимательства в стране и соблюдением отечественными компаниями Закона о труде является вполне обоснованным. Ведь в 2020 году количество неоформленных работников в Украине достигло цифры в 3,3 миллиарда человек.

Как отметили в правительстве, такая ситуация неприемлема и оказывает отрицательное влияние на экономику. Кроме того вследствие увеличения доли неформально занятых граждан, официальный рынок труда оказывается вне конкуренции и не может нормально функционировать. Поэтому борьба с нелегальным трудоустройством должна стать более эффективной.

Сейчас проект закона, инициированный Минфином, находится на стадии общественного обсуждения и доступен для ознакомления. Далее Кабинет министров передаст его в Верховную Раду, где документ рассмотрят в двух чтениях народные депутаты.