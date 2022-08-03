Від 150 тисяч гривень: скільки просять за перетин кордону призовниками

В Україні було викрито кілька нових схем, з допомогою яких чоловіки призовного віку виїздили за кордон. За свої протизаконні послуги зловмисники брали від $4 тис. до $15 тис. Ціна залежала від того, де саме замовник перетинав кордон та наскільки при цьому ризикував.





Як повідомили у прес-службі СБУ, найдорожчі послуги з перетину кордону надавали у Києві. Автором злочинної схеми виявився екс-помічник нардепа від нині забороненої партії «Опозиційний блок». Він працює в одному з комунальних медичних закладів, що підпорядковуються КМДА. Користуючись своїми повноваженнями чоловік виготовляв для військовозобов’язаних чоловіків документи, що звільняли їх від мобілізації.

Крім того зловмисник пропонував своїм клієнтам допомогу під час проходження кордону. Вочевидь там у нього також були «свої люди», з якими шахрай ділився прибутком. Такий пакет послуг з виїзду за кордон обходився призовнику у $15,2 тыс.

Ще одна схема незаконного виїзду з країни діяла у Миколаєві. Місцевий житель домовився із громадянами Молдови та з їхньою допомогою переправляв українців через кордон. Ця схема була досить ризикованою для замовників, адже до сусідньої країни вони потрапляли, оминаючи офіційні пункти пропуску. Через це й ціна була значно нижчою, ніж у столичного шахрая – $6 тис.

Натомість у Львові одного з місцевих жителів впіймали ще до того, як він розпочав свою злочинну діяльність. Підозрюваний мав намір підробляти документи для чоловіків, що хотіли виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у $4 тис. На щастя шахрай так і не встиг втілити свій задум у життя.

Всім викритим СБУ організаторам незаконного виїзду за кордон було оголошено про підозру по частині 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Наразі у стосунку до них проводяться слідчі дії.